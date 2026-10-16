Tři roky a sedm měsíců vězení za smrt partnerky? Vykrvácela z probodnutého stehna!
K zavinění smrti družky (†51) se přiznal v Česku 10 let žijící Polák (50). Silně opilý pár se v jičínském bytě hádal.
Žena se ohnala nožem, a muž jí strhl ruce tak nešťastně, že jí čepel zajela do stehna. Nůž zasáhl tepnu a žena začala silně krvácet. Partner ale záchranku nepřivolal. Prý to odmítla. Místo toho ji uložil do postele, kde během noci vykrvácela.
Jak však včera sdělila královéhradeckému soudu znalkyně: „Kdyby jí byla po zranění poskytnuta pomoc, pravděpodobně by přežila.“ Cizinec dostal trest ve výši tři roky a sedm měsíců za přečin ublížení na zdraví a vyhoštění na sedm let. I přes doznání si ponechal lhůtu na odvolání.
Oni mu opravdu uvěřili, že to bylo omylem? To tam byli svědci nebo jak?! 😡