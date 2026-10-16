Tři roky a sedm měsíců vězení za smrt partnerky? Vykrvácela z probodnutého stehna!

Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.
Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.
Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.
Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.
Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.
Autor: Jitka Pecharová - 
16. října 2026
11:38

K zavinění smrti družky (†51) se přiznal v Česku 10 let žijící Polák (50). Silně opilý pár se v jičínském bytě hádal.

Žena se ohnala nožem, a muž jí strhl ruce tak nešťastně, že jí čepel zajela do stehna. Nůž zasáhl tepnu a žena začala silně krvácet. Partner ale záchranku nepřivolal. Prý to odmítla. Místo toho ji uložil do postele, kde během noci vykrvácela.

Jak však včera sdělila královéhradeckému soudu znalkyně: „Kdyby jí byla po zranění poskytnuta pomoc, pravděpodobně by přežila.“ Cizinec dostal trest ve výši tři roky a sedm měsíců za přečin ublížení na zdraví a vyhoštění na sedm let. I přes doznání si ponechal lhůtu na odvolání.

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Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.
Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.
Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.
Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.
Podle soudu Polák zavinil družčinu smrt.

Témata:
polákHradec KrálovéČeskosmrtvězniceJičín
Jitka Pecharová
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nika f ( 16. října 2026 12:53 )

Oni mu opravdu uvěřili, že to bylo omylem? To tam byli svědci nebo jak?! 😡

Jan Palecek ( 16. října 2026 12:32 )

nějak nám tu cizinci škodí víc než našinci

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