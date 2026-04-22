Tragédie se stala před rokem už druhou noc po svatbě v bytě v Horním Žďáru u Ostrova na Karlovarsku. „Bohumil Š. povalil manželku Lucii na záda, uchopil jí rukama za krk a ústa a rdousil ji až do doby, kdy přestala jevit známky života,“ popsal státní zástupce Milan Pózel.
Sex 8krát denně
Bohumil Š. se s Lucií seznámil přes sociální síť a hned na prvním rande mu učarovala. Nevadilo mu ani její onemocnění, trpěla bipolární poruchou, kdy se u ní střídaly stavy deprese a mánie. Musela užívat léky.
„Někdy se chovala divně. Tvrdila, že jí rodiče dávali prášky na vyvolání halucinací. Vymyslela si těhotenství a potrat. Vydírala mě sexem, chtěla styk a to i 8x denně. I přesto jsme se po čtyřech měsících známosti vzali, chtěl jsem jí jako manžel chránit,“ uvedl Bohumil Š.
Muž se přitom oženil už počtvrté. Tři předchozí manželky ho však opustily kvůli jeho vznětlivé povaze.
Rychlý konec
První den manželství byl pro Lucii, ženu č. 4, zároveň tím posledním. „Celý den byla zase divná. Naše hádky jsem chtěl vyřešit sebevraždou. Spolykal jsem 70 tablet lithia a zapil whisky. Pak mi řekla, že svatba byla jen fikce a že mám něco s paní, co nás oddávala,“ popisoval obžalovaný okamžiky těsně před vraždou.
„Snažil jsem se jí rukou ucpat ústa, aby nekřičela. Nevím proč, jsem jí chytil za krk. Byla to chvilka, myslel jsem, že omdlela a snažil jsem se jí oživit,“ dodal.
Pak odešel na benzinku, odkud zavolal policii. Státní zástupce pro něj žádá trest 12,5 roku vězení. Soud pokračuje výslechy.
VIDEO: Sadista a brutální vrah. Radim Odehnal vešel do dějin kriminalistiky, jako zabiják z Komárova.
Sadista a brutální vrah. Radim Odehnal vešel do dějin kriminalistiky, jako zabiják z Komárova. Videohub