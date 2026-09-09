Miminko při porodu v České Lípě spadlo na zem: Babička popsala chvíle hrůzy

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Martin Lisičan - 
9. září 2026
09:21

Soud v České Lípě řeší případ porodu, při kterém novorozeně v tamní nemocnici spadlo na zem. U soudu stojí porodník, který dítě nedokázal zachytit. Incident na vlastní oči viděla i babička miminka, která podle svých slov pád nedokáže dostat z hlavy.

K nehodě došlo už v roce 2022. Holčička při vzácném projektilovém porodu vystřelila z těla matky, porodník ji ovšem nechytil a miminko spadlo na zem a utrpělo vážné poranění na hlavě. Porod byl podle lékařů velmi komplikovaný. Holčičce se ručička dostala do nevhodné polohy, čímž musel lékař použít speciální manévr.

„V lékařské hantýrce se tomu říká projektilový porod. Čerstvě porozené dítě je extrémně kluzké a zachytit ho při takové rychlosti je velmi těžké,“ citoval web CNN Prima News obhájce obžalovaného porodníka Oldřich Filip. Podle obžaloby se porodník dopustil ublížení na zdraví z nedbalosti. Porodník před soudem prohlásil, že rodičku opakovaně upozornil, aby netlačila. To ovšem neučinila a tlačila dál. Matka dítěte u soudu zdůraznila, že dělala jen to, co jí porodník řekl. 

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Babička promluvila

U porodu byla přítomna i babička holčičky. „Lékař řekl mé dceři, aby pořádně zatlačila, a najednou vnučka dopadla na zem. Dodnes slyším ten zvuk, to plesknutí, to nikdy nevymažu z paměti,“ uvedla u soudu. Celé situace lékař lituje, v závěrečné řeči ovšem uvedl, že si není vědom žádné chyby. Rozsudek padne příští měsíc. 

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Ucpané Brno a překotný porod: Strážníci protáhli nastávající maminku do porodnice za tři minuty
Zdroj: Městská policie Brno

Témata:
soudzraněníČeská Lípaporodlékařnemocnice
Martin Lisičan
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Uživatel_5381160 ( 9. září 2026 09:54 )

Babička v České Lípě. Asi nerozumí česky. Jasná chyba dochtora.

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