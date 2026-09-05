Matka zabila vlastního syna (†2): Myslela si, že je antikrist
Corie Walshová z amerického Illinois čelí obvinění z vraždy svého syna (†2), kterého policie našla oběšeného ve sklepě rodinného domu. Žena se podle vyšetřovatelů následně pokusila o sebevraždu a policistům měla říct, že dítě zabila, protože ho považovala za ďábla a antikrista. Krátce před tragédií přitom Walshová diskutovala s přáteli o ostře sledovaném procesu s Lindsay Clancyovou.
Žena z amerického státu Illinois, která sledovala případ Lindsay Clancyové, čelí obvinění z vraždy svého dvouletého syna, uvedla dnes stanice NBC News s odvoláním na policejní a soudní záznamy. Obviněná Corie Walshová se podle nich po činu pokusila spáchat sebevraždu. Soudce ve státě Massachusetts v pátek v mimořádně sledovaném procesu s Clancyovou, která čelila obvinění z vraždy svých tří malých dětí v roce 2023, prohlásil proces za neplatný poté, co se porota nemohla shodnout na verdiktu.
Podle NBC News se tichá ulice v zámožné obci Frankfort necelých 60 kilometrů jihozápadně od Chicaga se začátkem týdne stala místem tragické události. Dvouleté dítě bylo v úterý nalezené oběšené ve sklepě a jeho matku Walshovou pak objevili ve vaně po zjevném pokusu o sebevraždu. Čtyřicetiletá žena byla obviněna z vraždy.
Walshová se v době před zabitím dítěte začala intenzivně zajímat o soudní proces s Clancyovou, uvedli prokurátoři v žádosti o to, aby Walshová před soudním procesem nebyla propuštěna na svobodu. Walshová podle soudních dokumentů „aktivně o případu diskutovala“ ve skupinových zprávách se svými přáteli pouhé tři a půl hodiny předtím, než bylo její vlastní dítě nalezeno mrtvé. Porota v soudním případu s Clancyovou v té době vedla jednání o verdiktu.
Policie našla Walshovou v koupelně, kde ležela ve vaně s pořezaným zápěstím a stehny. Žena řekla policistům, že „to svému dítěti udělala, protože podle ní bylo ďábel a antikrist,“ stojí v podání.
Bývalá porodní sestra Clancyová 24. ledna 2023 uškrtila své tři děti ve sklepě rodinného domu. Pak skočila z okna ložnice v patře a na následky skoku ochrnula od pasu dolů. Obhajoba Clancyové, která nepopírá, že děti uškrtila, tvrdila, že ji k činu vedla poporodní psychóza.
Prokurátoři oponovali, že žena věděla, co dělá, když zabila pětiletou Coru, tříletého Dawsona a osmiměsíčního Callana. Úmyslně podle nich poslala svého manžela na pochůzky, aby ho dostala z domu. Rovněž zpochybňovali závažnost jejího pokusu spáchat sebevraždu.
Soudce William Sullivan soud s Clancyovou vyhlásil za neplatný poté, co se 12členná porota ani po sedmi dnech jednání nedokázala jednomyslně shodnout na tom, zda je Clancyová trestně odpovědná.
Téměř šestitýdenní soudní proces, který byl živě vysílán v televizi, znovu rozvířil dlouho trvající debaty o tom, jak se v USA přistupuje k duševnímu zdraví žen po porodu a jak se tamní právní systém vypořádává s podobnými případy. Zastánci Clancyové ji označovali za milující matku, která věděla, že není v pořádku několik měsíců a vyhledala pomoc, přičemž se mimo jiné nechala hospitalizovat na psychiatrii. Její odpůrci naopak uvádějí, že si zaslouží trest za krutý čin.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.