Otec zabité Viktorky (†3) se přiznal: Čin v nepříčetnosti plánoval dva dny?!
Případ smrti malé Viktorky nabral nečekaný směr. Její otec podle vlastních slov věděl už dva dny předem, že dceru zabije. Znalci přesto dospěli k závěru, že byl v době činu nepříčetný. Policie případ překvalifikovala z vraždy na trestný čin opilství, za který mu podle současné právní kvalifikace hrozí 3 až 10 let vězení.
Není to tak dlouho, co Českem otřásla příšerná vražda malé Viktorky. Malá holčička (†3) zemřela rukou člověka, který jí měl poskytnout láskyplný domov. Vlastního otce. Od té doby humbuk kolem nebohé dívenky nebere konce. Nyní vyšlo najevo, že krkavčí otec měl podle vlastních slov už dva dny před smrtí své dcery vědět, že ji zabije. Na děsivý čin se měl dokonce předem připravovat. Přesto se stalo něco nepochopitelného. Případ policie překvalifikovala z vraždy na trestný čin opilství.
Obhájce mluví o úspěchu
Znalci tvrdí, že v osudný den otec Viktorky vůbec nedokázal pochopit, co dělá, ani své jednání ovládnout. Podle posudku ho ovládla akutní psychóza, kterou navíc podpořilo dlouhodobé užívání drog. Právě tento rozpor nyní vyvolává zásadní otázky. Jak může člověk plánovat tak děsivý čin několik dní dopředu a současně být v době jeho spáchání nepříčetný?
Seznam Zprávy oslovily obhájce Viktorčina otce Daniela Tobolu a položily mu několik důležitých otázek. Obhájce Tobola tvrdí, že jeho klient za svůj čin prý nemůže plně zodpovídat, protože v době smrti malé Viktorky nebyl schopen ovládat své jednání. Přiznává také, že změna obvinění z vraždy na opilství je pro jeho klienta výhodnější. „V tomto ohledu bychom o úspěchu hovořit mohli,“ řekl v rozhovoru.
Mlčeti zlato?
Daniel Tobola tvrdí, že překvalifikování případu z vraždy na opilství je podle znalců a zákona v tuto chvíli správné. „Ale ona byla spáchána ve stavu nepříčetnosti. To nám znalecký posudek říká naprosto jednoznačně,“ stojí si za svým. Zároveň upozorňuje, že poslední slovo bude mít soud a osud případu se ještě může změnit.
Tobola před některými zásadními otázkami raději pomlčel a odmítl na ně odpovědět. Nechtěl prozradit, proč jeho klient dál užíval drogy a zda věděl o jejich nebezpečném vlivu. Nejvíce ale odmítl odpovědět právě na otázku, která veřejnost zajímá snad ze všeho nejvíc. K šokujícímu tvrzení svého klienta, že se měl k zabití malé Viktorky rozhodnout už dva dny předem. „Jsme za hranou toho, co jsem ochoten a připraven sdílet,“ vyhýbá se odpovědím Tobola.
Pokud bude případ skutečně posuzován jako trestný čin opilství, otci hrozí 3 až 10 let vězení.
Asi podal přihlášku do ANO.
A to je rozhodující.
Už není vrah, ale jen opilec.
V případu bitcoinů ANOsoudruzi zřídili parlamentní komisi pro dohled na soudce v této kauze.