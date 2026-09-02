Otec zabité Viktorky (†3) se přiznal: Čin v nepříčetnosti plánoval dva dny?!

Usmrcení tříleté Viktorky otcem policie překvalifikovala z vraždy na opilství.
Usmrcení tříleté Viktorky otcem policie překvalifikovala z vraždy na opilství.
Muže obviněného z vraždy holčičky v Praze 4 vedou k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, 27. března 2026.
Muže obviněného z vraždy holčičky v Praze 4 vedou k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, 27. března 2026.
Muže obviněného z vraždy holčičky v Praze 4 vedou k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, 27. března 2026.
Autor: Andrea Vídeňská - 
2. září 2026
12:26

Případ smrti malé Viktorky nabral nečekaný směr. Její otec podle vlastních slov věděl už dva dny předem, že dceru zabije. Znalci přesto dospěli k závěru, že byl v době činu nepříčetný. Policie případ překvalifikovala z vraždy na trestný čin opilství, za který mu podle současné právní kvalifikace hrozí 3 až 10 let vězení.

Není to tak dlouho, co Českem otřásla příšerná vražda malé Viktorky. Malá holčička (†3) zemřela rukou člověka, který jí měl poskytnout láskyplný domov. Vlastního otce. Od té doby humbuk kolem nebohé dívenky nebere konce. Nyní vyšlo najevo, že krkavčí otec měl podle vlastních slov už dva dny před smrtí své dcery vědět, že ji zabije. Na děsivý čin se měl dokonce předem připravovat. Přesto se stalo něco nepochopitelného. Případ policie překvalifikovala z vraždy na trestný čin opilství.

Usmrcení tříleté Viktorky otcem policie překvalifikovala z vraždy na opilství.
Zvrat v případu brutálně usmrcené Viktorky (3): Nešlo o vraždu!

Obhájce mluví o úspěchu

Znalci tvrdí, že v osudný den otec Viktorky vůbec nedokázal pochopit, co dělá, ani své jednání ovládnout. Podle posudku ho ovládla akutní psychóza, kterou navíc podpořilo dlouhodobé užívání drog. Právě tento rozpor nyní vyvolává zásadní otázky. Jak může člověk plánovat tak děsivý čin několik dní dopředu a současně být v době jeho spáchání nepříčetný?

Seznam Zprávy oslovily obhájce Viktorčina otce Daniela Tobolu a položily mu několik důležitých otázek. Obhájce Tobola tvrdí, že jeho klient za svůj čin prý nemůže plně zodpovídat, protože v době smrti malé Viktorky nebyl schopen ovládat své jednání. Přiznává také, že změna obvinění z vraždy na opilství je pro jeho klienta výhodnější. „V tomto ohledu bychom o úspěchu hovořit mohli,“ řekl v rozhovoru.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) podal kárný návrh na soudkyni, která vydala tříletou Viktorku otci. Ten ji následně zavraždil.
Dohra brutální vraždy Viktorky (†3) v Praze: Ministr Tejc zažaloval soudkyni

Mlčeti zlato?

Daniel Tobola tvrdí, že překvalifikování případu z vraždy na opilství je podle znalců a zákona v tuto chvíli správné. „Ale ona byla spáchána ve stavu nepříčetnosti. To nám znalecký posudek říká naprosto jednoznačně,“ stojí si za svým. Zároveň upozorňuje, že poslední slovo bude mít soud a osud případu se ještě může změnit.

Tobola před některými zásadními otázkami raději pomlčel a odmítl na ně odpovědět. Nechtěl prozradit, proč jeho klient dál užíval drogy a zda věděl o jejich nebezpečném vlivu. Nejvíce ale odmítl odpovědět právě na otázku, která veřejnost zajímá snad ze všeho nejvíc. K šokujícímu tvrzení svého klienta, že se měl k zabití malé Viktorky rozhodnout už dva dny předem. „Jsme za hranou toho, co jsem ochoten a připraven sdílet,“ vyhýbá se odpovědím Tobola.

Pokud bude případ skutečně posuzován jako trestný čin opilství, otci hrozí 3 až 10 let vězení.

Usmrcení tříleté Viktorky otcem policie překvalifikovala z vraždy na opilství.
Usmrcení tříleté Viktorky otcem policie překvalifikovala z vraždy na opilství.
Muže obviněného z vraždy holčičky v Praze 4 vedou k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, 27. března 2026.
Muže obviněného z vraždy holčičky v Praze 4 vedou k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, 27. března 2026.
Muže obviněného z vraždy holčičky v Praze 4 vedou k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, 27. března 2026.

Video se připravuje ...
Násilná smrt holčičky v Praze 4
Zdroj: Blesk.cz - David Malík

 

Témata:
drogyopilstvíobhájcevražda dítěteomamné látkyomamné a psychotropní látkypolicieČeskovraždatrestný činsmrtvěznice
Andrea Vídeňská
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obamovaprdeI ( 2. září 2026 13:47 )

Asi podal přihlášku do ANO.
A to je rozhodující.
Už není vrah, ale jen opilec.
V případu bitcoinů ANOsoudruzi zřídili parlamentní komisi pro dohled na soudce v této kauze.

diskutujici ( 2. září 2026 13:45 )

Až se budu chtít někoho zbavit, tak se musím pořádně navalit. Dobré vědět.

Uživatel_6043891 ( 2. září 2026 13:34 )

To je neuvěřitelný. A vzkaz pro znalce: Boží mlýny stále melou.

alecram ( 2. září 2026 13:33 )

Tak to si PČR dělá srandu ?? 👎👎 - Policie případ překvalifikovala z vraždy na trestný čin opilství, za který mu podle současné právní kvalifikace hrozí 3 až 10 let vězení.... Jenom 3-10 let za vraždu dítěte, které mělo před sebou celý život ??

Eva Krejčová ( 2. září 2026 13:32 )

Nemělo by se zohledňovat jako polehčující okolnost, že je někdo opilý nebo zfetovaný! Každý si musí být vědom, že pod vlivem se nemusí ovládat a pokud mu je to jedno, tak žádné slitování. Člověk , který se dopustí trestného činu a není pod vlivem, nakonec dostane vyšší trest, protože nefetoval a neopil se? Divná spravedlnost.

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