Zvrat v případu brutálně usmrcené Viktorky (3): Nešlo o vraždu!
Usmrcení tříleté Viktorky otcem policie překvalifikovala z vraždy na takzvané opilství. Otec se podle znalců přivedl užitím drogy do stavu, kdy nevěděl, co dělá, ani se nedokázal ovládat. Nově mu hrozí tři až deset let vězení. Otec, který měl dlouhodobě problém se závislostí na drogách i s psychickým onemocněním, Viktorku brutálně usmrtil letos v březnu. Tedy necelého půl roku poté, co benešovská soudkyně svěřila dívku z pěstounské péče do péče biologických rodičů s dohledem orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
O skutečnosti informoval v neděli server Seznam Zprávy. Otec Viktorky zůstává ve vazbě. „Případ byl překvalifikován kvůli závěru znaleckého posudku v oboru psychiatrie a klinické psychologie,“ sdělil serveru pražský policejní mluvčí Jan Daněk. „Znalec v posudku uvedl, že v inkriminované době byly rozpoznávací i ovládací schopnosti obviněného vymizelé pro akutní psychotickou poruchu,“ dodal.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) v kauze usmrcené dívky podal kárnou žalobu na soudkyni a podnět k prověření činnosti OSPOD, který proti svěření do péče rodičů nevznesl žádné námitky. Ministr už dřív mluvil také o přezkoumání souvisejících znaleckých posudků. Pro soudkyni ministr žádá roční snížení platu o 30 procent. O tom, zda se provinila, rozhodne kárný senát pražského vrchního soudu. Ministr připustil, že bude zapotřebí prokázat zjevný exces v rozhodování, aby byla jeho žaloba úspěšná.
Soudkyně se hájí tím, že v daném řízení vyslechla všechny jeho účastníky a provedla 15 listinných důkazů. Zdůraznila, že všichni včetně pěstounů se vzdali práva na odvolání. Poukázala také na psychiatrický posudek, podle kterého byl otec při plné abstinenci schopen o dítě řádně pečovat, a to i přes svou duševní poruchu. Tento závěr podle soudkyně podpořily také další důkazy, zejména zprávy z terapií a odborných zařízení, která otec navštěvoval.
Tejc chystá systémové změny, aby se situace neopakovala. Zákonem chce zakotvit novou definici bezpečí dítěte a také mezioborové týmy, jejichž členové by spolupracovali v opatrovnických řízeních a navzájem si sdělovali důležité informace. Počátkem července odhadl, že novinka by mohla být účinná nejpozději za rok.
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