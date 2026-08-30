Smrt pilota na Semilsku: Pád letadla!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk - Karel Janeček)
Aktualizováno -
30. srpna 2026
12:00
Autor: ČTK - 
30. srpna 2026
11:27

Při pádu malého letadla zemřel v sobotu večer na Semilsku pilot. Navzdory úsilí záchranářů muž svým zraněním podlehl. Příčinu a všechny okolnosti zjišťuje společně kriminální policie ze Semil společně s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, řekla v neděli krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Informaci o pádu dvoumístného ultralehkého letadla dostala podle Balákové policie v sobotu v 19:00 z tísňové linky 112. „Havaroval krátce po vzletu z letiště Všeň, v letadle cestoval jen pilot. Zdravotnická záchranná služba se ho pokoušela oživit, ale zemřel na místě,“ dodala Baláková, podle které šlo o českého občana.

Na letišti v Carlisle v USA zemřel pilot malého letadla po srážce s policejním vrtulníkem.
Šílené záběry z letiště: Pilot trefil policejní vrtulník

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Pilot malého letadla nepřežil srážku s policejní helikoptérou
Zdroj: X.com

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Jirik-ta ( 30. srpna 2026 12:04 )

Ultralehký letoun se v sobotu večer zřítil krátce po vzletu na letišti ve Všeni na Semilsku. Stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel.
Zdroj: http­s://ww­w.id­nes.cz­/libe­rec/zp­ravy/­ultra­lehke-letadlo-letiste-vsen-nehoda-smrt-pilot-zemrel­.A2608­30_094­729_li­berec-zpravy_jape

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