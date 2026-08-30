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Smrt pilota na Semilsku: Pád letadla!
Při pádu malého letadla zemřel v sobotu večer na Semilsku pilot. Navzdory úsilí záchranářů muž svým zraněním podlehl. Příčinu a všechny okolnosti zjišťuje společně kriminální policie ze Semil společně s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, řekla v neděli krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.
Informaci o pádu dvoumístného ultralehkého letadla dostala podle Balákové policie v sobotu v 19:00 z tísňové linky 112. „Havaroval krátce po vzletu z letiště Všeň, v letadle cestoval jen pilot. Zdravotnická záchranná služba se ho pokoušela oživit, ale zemřel na místě,“ dodala Baláková, podle které šlo o českého občana.
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Ultralehký letoun se v sobotu večer zřítil krátce po vzletu na letišti ve Všeni na Semilsku. Stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel.
Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/ultralehke-letadlo-letiste-vsen-nehoda-smrt-pilot-zemrel.A260830_094729_liberec-zpravy_jape