Vše přitom začalo běžnou dopravní kontrolou v Modřicích. Policisté svými majáky upozornili řidiče před sebou, aby zastavil. Ten jim vyhověl. Zastavil ovšem jen do okamžiku, než se policista k autu přiblížil. Pak dupl na plyn a snažil se zmizet. Prchal dlouhých 16 kilometrů!

Nenapravitelný recidivista: Na kradené motorce se zásobou pervitinu ujížděl policii

Na ukradené motorce se zákazem řízení a se zásobou pervitinu se snažil ujet policejní hlídce na Znojemsku recidivista (33).

Řítil se městem

„Policisté chtěli zkontrolovat řidiče, protože měli na základě předchozích kontrol podezření, že v autě jezdí muž se zákazem řízení,“ vysvětlil důvod zastavení mluvčí policie David Chaloupka.

Video
Video se připravuje ...

Řidič se zákazem řízení se snažil ujet policistům v okolí Brna (února 2026). Policie ČR

Řidič pak jel s Dacií jako šílenec, projel Střelice a řítil se do Troubska. Opakovaně přejížděl do protisměru, a to i v místech, kde byla plná čára. Policisty se snažil setřást za každou cenu.

Ti však jeho tempu v pohodě stačili. Horší bylo, jak šoféra zastavit. Když se vyhnul policejnímu autu, rozhodli se pro pás s hroty.

Motorkář měl proč hlídce ujíždět: Zákaz řízení, cizí stroj a značka, pervitin

Motorkář se zákazem řízení marně ujížděl policejní hlídce nočním Brnem.

Zastavila ho zbraň

Poté, co ujíždějícímu vozu unikl tlak z pneumatik, výrazně zpomalil. Nedaleko Troubska pak řidič sjel do pole, kde se pokusil policistům utéct po svých. To se mu však nepodařilo – policisté jej pod hrozbou zbraně zadrželi,“ pokračoval Chaloupka.

Tam se podezření policistů potvrdilo. Auto skutečně řídil muž se zákazem řízení. „Navíc u něj policisté našli tři injekční stříkačky naplněné pervitinem. Zodpovídat se bude z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a neoprávněného přechovávání omamné nebo psychotropní látky. Muž putoval do policejní cely a jeho vůz do policejního skladu,“ dodal mluvčí policistů.

Fotogalerie
16 fotografií
Řidč (57) se zákazem řízení se snažil na okraji Brna ujet policistům.
Řidč (57) se zákazem řízení se snažil na okraji Brna ujet policistům.
Autor: Policie ČR