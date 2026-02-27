Vše přitom začalo běžnou dopravní kontrolou v Modřicích. Policisté svými majáky upozornili řidiče před sebou, aby zastavil. Ten jim vyhověl. Zastavil ovšem jen do okamžiku, než se policista k autu přiblížil. Pak dupl na plyn a snažil se zmizet. Prchal dlouhých 16 kilometrů!
Řítil se městem
„Policisté chtěli zkontrolovat řidiče, protože měli na základě předchozích kontrol podezření, že v autě jezdí muž se zákazem řízení,“ vysvětlil důvod zastavení mluvčí policie David Chaloupka.
Řidič se zákazem řízení se snažil ujet policistům v okolí Brna (února 2026). Policie ČR
Řidič pak jel s Dacií jako šílenec, projel Střelice a řítil se do Troubska. Opakovaně přejížděl do protisměru, a to i v místech, kde byla plná čára. Policisty se snažil setřást za každou cenu.
Ti však jeho tempu v pohodě stačili. Horší bylo, jak šoféra zastavit. Když se vyhnul policejnímu autu, rozhodli se pro pás s hroty.
Zastavila ho zbraň
„Poté, co ujíždějícímu vozu unikl tlak z pneumatik, výrazně zpomalil. Nedaleko Troubska pak řidič sjel do pole, kde se pokusil policistům utéct po svých. To se mu však nepodařilo – policisté jej pod hrozbou zbraně zadrželi,“ pokračoval Chaloupka.
Tam se podezření policistů potvrdilo. Auto skutečně řídil muž se zákazem řízení. „Navíc u něj policisté našli tři injekční stříkačky naplněné pervitinem. Zodpovídat se bude z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a neoprávněného přechovávání omamné nebo psychotropní látky. Muž putoval do policejní cely a jeho vůz do policejního skladu,“ dodal mluvčí policistů.