V USA záhadně mizí špičkoví vědci: Pracovali na mimozemských technologiích?!

V USA mizí a umírají vědci za podivných okolností, vyšetřovatelě hledají spojitosti
Amy Eskridgeová pracovala na antigravitační technologii, nalezli ji s prostřelenou hlavnou v roce 2022
Melissa Casiasová beze stopy zmizela loni v létě, pracovala v laboratoři v Los Alamos
Autor: Kamil Morávek 
20. dubna 2026
20:16

Spojené státy americké v posledních dvou letech přišly hned o jedenáct ze svých nejelitnějších vědců. Část jich za záhadných okolností zemřela a část zkrátka zmizela. I když žádná oficiální spojitost mezi jednotlivými případy zatím neexistuje, objevilo se ohromné množství konspiračních teorií. To především proto, že část vědců pracovala na projektech údajně souvisejících s UFO.

Významní členové vědecké obce začali mizet a umírat za podivných okolností v roce 2022. Podle zastánců teorie, že jsou případy provázané, začíná řetězec smrtí Amy Eskridgeové. Ta spolupracovala na výzkumu antigravitačních zařízení a zabývala se fenomény UFO a života na jiných planetách. 

Před třemi lety spáchala sebevraždu. Lidé se zarážejí především nad faktem, že krátce před smrtí založila firmu, která měla bájnou antigravitační technologii začít představovat veřejnosti. „Konkurence může být krutá, mohou vás zabít a ani se to nedostane do zpráv,“ popsala podle deníku New York Post. „Brzy to všechno budu muset zveřejnit, věci se v poslední době dost zhoršují,“ dodala. Situace prý vyeskalovala natolik, že Amy dostávala sexuální výhrůžky a nabyla pocitu, že kdosi byl u ní v domě.

Že je na celém případu něco divného, si nemyslí však jen o konspirační teoretici. O nekalých praktikách je přesvědčeni americký poslanec Eric Burlison. „Musíme zajistit, aby se u nás vědci cítili bezpečně,“ řekl deníku New York Post. Připomněl i případ leteckého inženýra Williama McCaslanda, který se zabýval výzkumem neidentifikovatelných létajících objektů. Beze stopy zmizel v únoru letošního roku. Doma nechal brýle a veškerou elektroniku. Vzal si však například revolver. 

„Toto není normální. Jedná se o naše největší mozky a najednou začínají mizet,“ popsal. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se úřady budou případem zabývat. „Doufám, že jsou to jen náhody. Zrovna jsme na tohle téma měli schůzku a vyšetřování už probíhá,“ řekl podle Fox News.

Uživatel_6270639 ( 20. dubna 2026 22:06 )

Na to kolik v USA ročně zmizí lidí je to kapka v moři.

