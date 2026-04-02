Dvojnice Kim Kardashianové zemřela po injekci: Úprava zadku ji stála život
OnlyFans hvězda, která se nápadně podobala Kim Kardashianové, tragicky zemřela po kosmetickém zákroku. Obviněná žena modelce podala nelegální injekci výplně zadku silikonem, čímž zapříčinila její smrt. Po několika letech soudních řízení se dozví trest.
OnlyFans modelka Christina Ashten Gourkaniová (†34), jež se proslavila svou podobou známé Kim Kardashianové, tragicky zemřela v americké Kalifornii. Vivian Alexandra Gomezová (53) jí podala nelegální injekci silikonu v rámci kosmetické operace, za účelem úpravy zadku. Influencerku stál zákrok život.
Modelka krátce po operaci onemocněla a zemřela na respirační selhání. Podle odborníků se u ní začala šířit infekce, která vedla k plicní embolii a následné smrti, informoval server Los Angeles Times. Ashten byla svým vzhledem specifická a za krátký život stihla prodělat nespočet plastických operací. Na sociálních sítích měla přes 600 tisíc sledujících a její vizuál vyvolával řadu kontroverzí.
Vivian Gomezovou soud uznal vinnou za trestný čin neúmyslného zabití a praktikování zákroku bez licence. Od tragédie uplynuly tři roky, případ vyšetřovala policie a probíhalo soudní řízení. V květnu se obviněná žena dozví konečný trest, uvedl deník People.
