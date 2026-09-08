Agresivní gang na Olomoucku bije osamělé děti na ulici: Děsivá zpověď otce
Gang agresivních „vejrostků“ děsí Olomoucko. Jezdí po místních obcích, kde se koná zábava, vyberou si osamoceného mladíka a toho zbijí. Jeden z chlapců skončil se zlomeným nosem v nemocnici. O děsivém útoku promluvil otec napadeného hocha.
K útokům mělo dojít už v Náměšti na Hané či ve Slatinicích, v Drahanovicích, Seničce či Luběnicích. „Děje se to tady běžně. Skupina starších kluků, kteří nejsou místní, objíždí vesnické zábavy, vyberou si nějakého osamoceného kluka a dají mu nakládačku. U nás k podobnému případu došlo 15. srpna při hodové zábavě a vím i o dalších útocích v jiných obcích,“ uvedl starosta Slatinic Ondřej Mikmeka.
Promluvil otec napadeného
Jeden z napadených skončil hospitalizovaný v olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Podle otce napadeného chlapce přijelo auto, ze kterého vylezly zakuklené osoby. „Pak přiletěla facka, pěst, kluk už spadl na zem a všichni se na něj slítli a vedli cíleně údery směrem na horní část těla. To nikomu nepřeju, vidět své dítě takhle oteklé,“ uvedl pro CNN Prima News otec napadeného chlapce.
Vedení obce Slatanice na ulicích nainstalovalo kamery. Pachatele se doposud nepodařilo vypátrat. „Evidujeme tři případy napadení a provádíme veškeré úkony ke zjištění pachatele nebo pachatelů," řekl mluvčí policie Jaroslav Herzán. Pachatelům hrozí až pět let ve vězení.
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