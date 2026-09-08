Agresivní gang na Olomoucku bije osamělé děti na ulici: Děsivá zpověď otce

Na Olomoucku řádí agresivní gang
Na Olomoucku řádí agresivní gang
Chlapce napadl agresivní gang na ulici.
Fakultní nemocnice v Olomouci
V současné době je Fakultní nemocnice Olomouc největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v České republice.
Autor: Martin Lisičan - 
8. září 2026
10:45

Gang agresivních „vejrostků“ děsí Olomoucko. Jezdí po místních obcích, kde se koná zábava, vyberou si osamoceného mladíka a toho zbijí. Jeden z chlapců skončil se zlomeným nosem v nemocnici. O děsivém útoku promluvil otec napadeného hocha.

K útokům mělo dojít už v Náměšti na Hané či ve Slatinicích, v Drahanovicích, Seničce či Luběnicích. „Děje se to tady běžně. Skupina starších kluků, kteří nejsou místní, objíždí vesnické zábavy, vyberou si nějakého osamoceného kluka a dají mu nakládačku. U nás k podobnému případu došlo 15. srpna při hodové zábavě a vím i o dalších útocích v jiných obcích,“ uvedl starosta Slatinic Ondřej Mikmeka.

Promluvil otec napadeného

Jeden z napadených skončil hospitalizovaný v olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Podle otce napadeného chlapce přijelo auto, ze kterého vylezly zakuklené osoby. „Pak přiletěla facka, pěst, kluk už spadl na zem a všichni se na něj slítli a vedli cíleně údery směrem na horní část těla. To nikomu nepřeju, vidět své dítě takhle oteklé,“ uvedl pro CNN Prima News otec napadeného chlapce. 

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Vedení obce Slatanice na ulicích nainstalovalo kamery. Pachatele se doposud nepodařilo vypátrat. „Evidujeme tři případy napadení a provádíme veškeré úkony ke zjištění pachatele nebo pachatelů," řekl mluvčí policie Jaroslav Herzán. Pachatelům hrozí až pět let ve vězení. 

Na Olomoucku řádí agresivní gang
Na Olomoucku řádí agresivní gang
Chlapce napadl agresivní gang na ulici.
Fakultní nemocnice v Olomouci
V současné době je Fakultní nemocnice Olomouc největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v České republice.

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Témata:
Olomoucký krajzábavanemocniceDrahanoviceNáměšť na HanéSlatiniceSenička
Martin Lisičan
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eva ruzek ( 8. září 2026 11:29 )

A to policie nemůže nasadit volavky? Snad mají mezi sebou i mladší ročníky a takový by se i dokázal ubránit, než by je pochytali

nika f ( 8. září 2026 11:15 )

Jakože oni jezdí v autě a nikde žádná kamera, která by rozeznala SPZ? Až je najdou, ať zveřejní kdo to je a všichni ti tatínci, bratři, kamarádi a napadení kluci by jim měli přijít hromadně domluvit do duše. ideálně 😡 Zlámat každou kost v těle.

Uživatel_5661015 ( 8. září 2026 11:08 )

Ubozackove co nevi, ze jsou ubozackove.

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