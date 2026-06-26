Lékař zmasakroval na vánočních trzích několik lidí a zabil malého chlapce (†9): Dostal doživotí
Německý soud poslal na doživotí saúdskoarabského lékaře Táliba Abdalmuhsina, který v prosinci 2024 vjel automobilem na vánoční trhy v Magdeburku. Způsobil tím jednu z nejtragičtějších událostí posledních let v Německu. Při útoku zemřelo šest lidí, včetně malého chlapce (†9), a více než 300 dalších bylo zraněno.
Na doživotí poslal dnes německý soud do vězení saúdskoarabského lékaře, který předloni v prosinci zaútočil na vánoční trhy v Magdeburku. Jednapadesátiletý Tálib Abdalmuhsin zabil při zběsilé jízdě po magdeburském hlavním náměstí šest lidí a přes 300 dalších zranil. Soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech.
Saúdský Arab vjel mezi stánky vánočních trhů v centru hlavního města Saska-Anhaltska 20. prosince 2024. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Čelil proto obžalobě z šestinásobné vraždy a 338 pokusů o ni.
Proces začal loni v listopadu. Vzhledem k velkému počtu vedlejších žalujících a také zájmu médií se konal v soudní síni, která byla v Magdeburku postavena zvlášť kvůli tomuto procesu. Je dlouhá 65 a široká 30 metrů a nabízí přes 200 míst k sezení. Po procesu bude opět rozebrána.
Útok v Magdeburku byl jedním z těch, které před loňskými únorovými předčasnými parlamentními volbami ovlivnily veřejné mínění a předvolební kampaň v Německu. Jejím hlavním tématem se stala migrace a bezpečnost.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.