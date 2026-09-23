Výbuch otřásl zbrojovkou ve Vlašimi: Zraněného vezli do nemocnice
Ve vlašimské zbrojovce Sellier & Bellot se ve středu 23. září ráno ozval výbuch. Jeden člověk utrpěl středně těžké zranění, další má potíže se sluchem. Nebezpečí nehrozí, policie věc prověřuje jako pracovní úraz, řekly ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková a krajské záchranné služby Monika Nováková. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje.
Sellier & Bellot je součástí skupiny Colt CZ. Vyrábí sportovní a lovecké náboje i ty určené pro ozbrojené složky. Řadí se mezi nejstarší zbrojařské společnosti v Česku i ve světě.
Událost byla hlášena po 8:00. Podle policie explodovala zápalka do nábojů, zřejmě kvůli špatné manipulaci jednoho z pracovníků. Další nebezpečí nehrozí. „V péči záchranné služby jsou dvě osoby, které byly při vědomí. Budeme to prověřovat jako pracovní úraz a zjišťovat další okolnosti,“ dodala Suchánková.
Záchranáři mají podle Novákové v péči jednoho pacienta se středně těžkým poraněním. Je při vědomí a povezou ho do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Na místě je podle ní ještě jeden pacient, který si stěžuje na tinnitus, tedy na pískání nebo jiné zvuky v uších.
Podobné události, s horšími následky, se ve vlašimské zbrojovce staly i dříve. V roce 2015 explodoval střelný prach ve skladu materiálu pro výrobu zápalek do nábojů. Při neštěstí zemřeli tři zaměstnanci. V roce 1967 v podniku, který se tehdy jmenoval Blanické strojírny, zabil výbuch sedm lidí, další člověk zahynul při záchranných pracích.
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