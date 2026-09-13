Dodávka s opilým řidičem narazila do stromu: Šest lidí se zranilo!
U Veliše na Benešovsku v neděli odpoledne narazila dodávka do stromu. Všech šest cestujících utrpělo zranění, z toho čtyři byli zraněni těžce. Řidič podle dechové zkoušky pil před jízdou alkohol, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda se stala po 13:00, zasahovaly u ní tři záchranářské vrtulníky. Čtyři lidé byli podle Richterové po nehodě v bezvědomí, tři pacienty museli vyprošťovat hasiči. „Celkem jsme měli v péči šest pacientů, z toho čtyři utrpěli těžká poranění,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Záchranáři přepravili dva vážně zraněné cestující do pražské střešovické nemocnice a další dva do Fakultní nemocnice Motol a Homolka a do vinohradské nemocnice. Zbylé dva s lehčím poraněním převezla sanitka do nemocnice v Benešově. „Vzhledem k velikosti zásahu vyhlásilo operační středisko traumaplán, který byl v 15:14 ukončen,“ dodala Nováková.
Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Policisté mu naměřili nejdříve 1,4, poté 1,5 a nakonec 1,8 promile. Příčinu a okolnosti nehody vyšetřují.
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