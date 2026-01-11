Hrdina Jiří rok po výbuchu v restauraci U Kojota: Z pekla vytáhl cizí ženu! Později zemřela
V neděli 11. ledna to bude přesně rok od tragédie v restauraci U Kojota. Výbuch a následný požár si celkem vyžádal 7 životů. Vyšetřování pokračuje i po roce, na osudný den dosud vzpomíná i hrdina Jiří C. či hasič Josef Choreň.
Příčinou požáru byl pád plynového topidla, který nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Vyšetřování tragédie pokračuje, policie obvinila dva lidi z obecného ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté čekají na vyhotovení několika posudků. Po požáru byla budova postupně opravena, prostor je prázdný, zjistila ČTK.
Při požáru v noci na 12. ledna 2025 zemřelo šest lidí. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze hospitalizovala šest pacientů se závažnými popáleninami. Jedna pacientka svému zranění v noci na 15. ledna podlehla. Kdy nemocnice propustila posledního pacienta, mluvčí vinohradské nemocnice Tereza Romanová ČTK nesdělila.
Hrdinové promluvili
Na požár vzpomíná také velitel čety Josef Choreň. Při vyhlášeném poplachu v noci 11. ledna dostal nejprve jen strohé informace od operačního střediska o požáru zahrádky před restaurací v ulice Halase s poznámkou, že jsou na místě zraněné osoby.
„Když nastupují hasiči do auta, počítají podvědomě s nejhorším a je jedno, zda jedeme na požár nebo k nehodě,“ uvedl. Tentokrát byl situací na místě lehce zaskočen. „Překvapilo mě, v jaké fázi už požár byl a množství raněných, kteří se motali po ulici,“ uvedl.
Nejdramatičtějším okamžikem podle Choreně bylo, když se dozvěděl, že je uvnitř živý člověk. „Musel jsem dva kluky poslat do hořícího objektu, aby ho vytáhli. Ti vyloženě riskovali život. Bylo to nepřehledné, museli si hasit před sebou a další byli připraveni jít pro ně, pokud by se nevrátili,“ popsal muž, který prý na každý objekt kouká hasičskýma očima. „Jako první vždy hledám nouzový východ,“ dodal.
Po roce promluvil také Jiří C., který v osudný den v restauraci zapíjel narozeniny. Smrti unikl o vlásek. I tak se do plamenů vrátil pro cizí ženu. „Poté, co jsem se v nemocnici probral, snažil jsem se zjistit, jak je na tom. Bohužel šlo zrovna o tu osobu, která svým zraněním v nemocnici později podlehla,“ řekl Jiří redakci emostecko.cz. S následky zranění Jiří bojuje dodnes. Během té doby podstoupil řadu kritických operací, popáleniny měl na 45 % těla.
Policie obvinila v polovině srpna jednatelku a jí zmocněnou odpovědnou osobu ze společnosti provozující restauraci. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až deset let. Návrh na podání obžaloby doposud nepadl. „Čekáme na vyhotovení několika znaleckých posudků z oborů zdravotnictví, soudního lékařství a oceňování nemovitostí,“ řekl mluvčí krajské policie Kamil Marek.
Město Most rozdělilo pozůstalým po obětech tragického požáru v restauraci a lidem, kteří se zranili, dva miliony korun. Žádost o příspěvek ze sbírky podalo 26 lidí.
