Šílenec shodil expartnerku z mostu! Nepomohla ani prosba maminky

Lorenu (†45) zavraždil její bývalý partner (†36).
Lorenu (†45) zavraždil její bývalý partner (†36).
„Sbohem všem.“ napsal muž v posledním příspěvku před vraždou.
Lorena (†45) volala o pomoc z kufru auta.
Federico Vella (†36) Lorenu zavraždil a sám skočil z mostu.
Autor: Štěpánka Grofová - 
26. září 2026
13:30

Matka Lorenu Isceriovou před návratem do Florencie prosila, aby zůstala doma na jihu Itálie. O šest dní později ji bývalý partner Federico Vella unesl a zavřel do kufru auta, odkud ještě stihla zavolat policii. Muž ji poté shodil z dálničního viaduktu a následně stejným způsobem ukončil svůj život.

Poslední společnou večeři strávila Lorena (†45) s rodinou koncem srpna v rodném Squinzanu. Prázdniny končily a ona se chystala zpátky do Florencie. Její maminka Antonietta však měla obavy a snažila se dceru přesvědčit, aby nikam nejezdila.

Obavy nebyly bezdůvodné. Lorena se do rodného kraje vrátila právě proto, aby se od bývalého partnera Federica Velly (†36) dostala pryč. Po rozchodu ji měl pronásledovat a snažil se vztah obnovit.

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Lorena podle své blízké kamarádky vztah ukončila poté, co v jeho telefonu objevila zprávy svědčící o jeho nevěrách. Vella začal být po rozchodu stále neodbytnější. Expartnerce měl vyhrožovat a hrubě ji urážet. Při jednom incidentu v posilovně se rozzuřil poté, co ji viděl mluvit s jiným mužem. Lorena se následně dokonce stáhla ze sociálních sítí, aby ji nemohl kontrolovat.

Kamarádce přiznala, že se muže bojí. Prosila ji však, aby o tom nikomu neříkala, protože měla strach z jeho reakce. Obrátila se také na právníka, aby zjistila, jak může postupovat. Podle její matky došlo před odjezdem do Apulie i k incidentu, při němž jí Vella vyhrožoval nožem. Lorena poté odjela za rodiči a s bývalým partnerem se už nechtěla setkat.

Nechtěla mu zničit život

Rodina i přátelé Lorenu přesvědčovali, aby se obrátila na policii. Ona ale stále doufala, že se situace uklidní. Bývalého partnera zablokovala a přestala mu odpovídat. Byla přesvědčená, že má situaci pod kontrolou a na žádnou schůzku s ním by dobrovolně nepřišla.

Trestní oznámení nakonec nepodala. „Neudělala to, protože mu nechtěla ublížit. Říkala, že by mohl přijít o práci,“ popsala rodinná známá deníku La Nazione.

O šest dní později, 3. září, na ni Vella podle vyšetřovatelů čekal v podzemních garážích jejího domu ve florentské ulici Via Panciatichi. Když se vrátila z práce, napadl ji. Udeřil ji do hlavy, svázal jí ruce a nohy plastovými páskami a zavřel ji do kufru jejího SUV.

Z kufru volala o pomoc

V autě ale zůstal také její batoh s telefonem. Když se probrala, podařilo se jí mobil najít. Pokusila se spojit s blízkými a následně zavolala na tísňovou linku 112. Popsala, že ji Vella zbil a zavřel do kufru. Operační středisko florentské policie s ní zůstalo na telefonu přibližně dvacet minut. Policisté se mezitím snažili lokalizovat její mobil a vypátrat jedoucí SUV.

Lorena zůstala s policií ve spojení až téměř do svých posledních okamžiků. Hovor přerušilo prudké zabrzdění. Policisté následně přes telefon slyšeli otevření kufru. „Co to děláš?“ zaznělo úst Loreny. Pak už se neozvala.

Smrt na dálnici

Vella zastavil na dálnici A1 u Barberina del Mugello. Záznamy z kamer zachytily, jak Lorenu vytáhl z auta, přenesl přes vozovku a shodil z viaduktu z výšky zhruba 25 metrů. První výsledky pitvy potvrdily, že byla v okamžiku pádu stále naživu.

Policisté mezitím dorazili na místo a snažili se Vellu zastavit. Muž jim tvrdil, že ho Lorena podvedla a napadla. Poté se před jejich očima vrhl z viaduktu také on.

Lorena se nakonec do rodného Squinzana skutečně vrátila. Už ale v bílé rakvi. Poslední rozloučení se konalo 9. září v kostele, kde byla jako dítě pokřtěna.

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Lorenu (†45) zavraždil její bývalý partner (†36).
Lorenu (†45) zavraždil její bývalý partner (†36).
„Sbohem všem.“ napsal muž v posledním příspěvku před vraždou.
Lorena (†45) volala o pomoc z kufru auta.
Federico Vella (†36) Lorenu zavraždil a sám skočil z mostu.

Témata:
sebevraždavraždamostexpartnerviaduktpolicieItálieFlorencieKufrApulieLa Nazione
Štěpánka Grofová
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