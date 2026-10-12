Za smrt taxikářky Jaroslavy hrozí výjimečný trest: Policie viní muže i z dalších útoků

Rodina se loučí s taxikářkou (†44) ze Šumperka
Rodina se loučí s taxikářkou (†44) ze Šumperka
Jaroslavu bodl muž nožem do krku
Následně ji z auta vyhodil a pokusil se o sebevraždu
Rodina se loučí s taxikářkou (†44) ze Šumperka
Autor: ČTK - 
12. října 2026
13:30

Kriminalisté navrhli obžalovat devětatřicetiletého muže z vraždy taxikářky v Šumperku a z pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Muži hrozí až výjimečný trest, sdělil ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Ženu (†44) letos v únoru bodl razantně nožem do krku ze zadního sedadla taxi, další dva lidi zranil, když jejím ukradeným vozidlem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život v nemocnici bojovala čtyři dny, nakonec zraněním podlehla.

Ilustrační foto.
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Rodina se loučí s taxikářkou (†44) ze Šumperka
Rodina se loučí s taxikářkou (†44) ze Šumperka
Jaroslavu bodl muž nožem do krku
Následně ji z auta vyhodil a pokusil se o sebevraždu
Rodina se loučí s taxikářkou (†44) ze Šumperka

Témata:
soudobviněnítaxikářkavraždavýjimečný trestŠumperkpokus o vraždu
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