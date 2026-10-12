Skutečný případ v Kriminálce Anděl: Pachatel dvojnásobné vraždy v klenotnictví unikl vězení!

Kriminálka Anděl s8e5
Kriminálka Anděl s8e5
Kriminálka Anděl s8e5
Kriminálka Anděl s8e5
Kriminálka Anděl
Autor: Klára Jelínková - 
12. října 2026
13:10

V závěru léta začala TV Nova vysílat novou, již osmou, sérii oblíbené Kriminálky Anděl. Jak už bývá zvykem i tentokrát se scénáristé při tvrobě některých dílů inspirovali skutečnými případy. A přesně tak tomu bylo v pátém díle s názvem Bestie. Ten se inspiroval brutální dvojnásobnou vraždou v plzeňském zlatnictví, která se stala v roce 2002.

V páté epizodě osmé série Kriminálky Anděl se kapitán Tomáš Benkovský (David Švehlík) stane svědkem vraždy svého kamaráda od policie, který se snažil zastavit pachatele prchajícího po vraždě z pražského klenotnictví. Tým pod vedením Olivera Hajna (Marek Taclík) tak následně začne vyšetřovat brutální dvojnásobnou vraždu. Prověřují různé verze, ale pachatelem je nakonec recidivista, který má na svědomí i další loupež v klenotnictví.

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Jak to bylo doopravdy?

Seriál se tentokrát velmi silně inspiroval skutečností. Podobný případ se stal v lednu roku 2002 v na Americké třídě v centru Plzně. Pachatel tam tehdy v klenotnictví chladnokrevně střelil prodavačku Lenku Č. (†27), útok viděla zákaznice skrz výlohu prodejny a začala volat o pomoc. Střelec následně vyběhl z prodejny a náhodný svědek Vladimír E. (†58) se mu postavil do cesty a snažil se mu zabránit v útěku, útočník ho bohužel bez rozmyslu střelí z bezprostřední blízkosti.

Vladimír zemřel na místě, prodavačka krátce po převozu do nemocnice. Pachatel z obchodu navíc nic neukradl, přišel krátce po otevření a v kase ještě nic nebylo, neodnesl si ani žádné šperky. Policisté proto prověřovali také verzi, že se žena stala obětí nepovedeného vyřizování účtů. Majitel zlatnictví původem z Balkánu však uvedl, že v životě žádné peníze nedlužil a nikdo ho nevydíral. 

Téměř po roce od vraždy kriminalisté zatkli pražského taxikáře Martina K. Ten už v roce 1981 přepadl benzínovou pumpu a čerpadláře zranil třemi výstřely. Za což byl poslán do vězení, díky amnestii se ale dostal na svobodu dřív. Tento člověk měl navíc měsíc po vraždách v Plzni vyloupit klenotnictví v Turnově. Vypadalo to, že krutý zločin bude konečně potrestán. Bohužel z kloboučku, který měl pachatel krátce po činu odhodit, se policii nepodařilo určit DNA, což by v prokazování toho, kdo je vrah výrazně pomohlo.

Případ se přesto dostal k soudu a Krajský soud v Plzni v roce 2004 skutečně poslal Martina K. na doživotí do vězení. Vrchní soud v Praze však rozsudek zrušil, protože důkazy nepovažoval za dostatečné. Martin K. byl proto nakonec odsouzen pouze za loupež na východě Čech a nedovolené ozbrojování. Za dvojnásobnou vraždu v Plzni si dodnes trest nikdo neodpykal.

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Zloděj v Praze uloupil ve zlatnictví násilím šperky za zhruba 140 tisíc korun.
Zdroj: Policie ČR

Kriminálka Anděl s8e5
Kriminálka Anděl s8e5
Kriminálka Anděl s8e5
Kriminálka Anděl s8e5
Kriminálka Anděl

 

Témata:
střelbazlatnictvíČeskovraždaPlzeňMarek TaclíklétoDavid ŠvehlíkvězniceKriminálka Anděl
Klára Jelínková
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alfa05 ( 12. října 2026 13:28 )

Dva nevinní lidé přišli o život. Co pozůstalí?
Co ta paní která vše viděla skrs výlohu? Její svědectví nebylo dost věrohodné a dostačující?
Hrozné navíc,že nikdo nebyl potrestán.

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