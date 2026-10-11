Prodává se malebná chatička v Heřmanicích: Byla dějištěm brutální vraždy!
Mnoho Čechů někdy zatoužilo po vlastní chatičce. Pokud by při hledání narazili na roubenku v Heřmanicích u Žandova, většina z nich se zřejmě zamiluje na první pohled. Je skutečně krásná. Chuť ke koupi však případné zájemce možná přejde po zjištění, že se zde v minulosti udála mimořádně brutální vražda!
Na internetu se nedávno objevil inzerát na prodej krásné roubené chatičky v Heřmanicích u Žandova. Na první pohled zaujme obložení z tmavého dřeva, zelený okap anebo dobový interiér. Člověk by si řekl, že se jedná o místo jako z pohádky. Ve skutečnosti však byla chata spíš dějištěm hororu.
5. srpna 2021 tehdy pětasedmdesátiletá Růžena H. v chatce v afektu udeřila manžela (†76) do hlavy topůrkem od sekyry. Když jí došlo, že ránu nepřežil, rozhodla se těla zbavit. Odřezala z něj nohy, kusy naložila na kolečko a několik následujících dní ostatky pálila na zahradě. Popel následně v kbelících odnosila do potoka. Příbuzným a kamarádům tvrdila, že ji manžel opustil kvůli jiné ženě. Pár spolu žil 15 let.
U soudu uvedla, že čelila psychickému týrání. „Já už jsem byla zoufalá. Nebyla to žádná zrůdnost,“ svěřila se žena. „Když jsem se léčila s onkologickým onemocněním a byla jsem upoutaná na lůžko, málem jsem zemřela hlady,“ dodala. Za vraždu dostala trest 12 let ve vězení.
Místo, kde k tomuto krvavému zločinu došlo, nyní může být vaše za pouhých 3,2 milionu korun! V inzerátu se pochopitelně o jeho historii vůbec nic nepíše.
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