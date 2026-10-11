Prodává se malebná chatička v Heřmanicích: Byla dějištěm brutální vraždy!

Chata, kde došlo k brutální vraždě, je nyní na prodej!
Chata, kde došlo k brutální vraždě, je nyní na prodej!
Tuto krásnou chalupu na Českolipsku si nyní můžete pořídit za 3,2 milionu.
V roce 2021 však byla dějištěm brutální vraždy.
Růžena zde zabila manžela a jeho tělo následně rozřezala a spálila.
Autor: Kamil Morávek - 
11. října 2026
12:15

Mnoho Čechů někdy zatoužilo po vlastní chatičce. Pokud by při hledání narazili na roubenku v Heřmanicích u Žandova, většina z nich se zřejmě zamiluje na první pohled. Je skutečně krásná. Chuť ke koupi však případné zájemce možná přejde po zjištění, že se zde v minulosti udála mimořádně brutální vražda!

Na internetu se nedávno objevil inzerát na prodej krásné roubené chatičky v Heřmanicích u Žandova. Na první pohled zaujme obložení z tmavého dřeva, zelený okap anebo dobový interiér. Člověk by si řekl, že se jedná o místo jako z pohádky. Ve skutečnosti však byla chata spíš dějištěm hororu.

5. srpna 2021 tehdy pětasedmdesátiletá Růžena H. v chatce v afektu udeřila manžela (†76) do hlavy topůrkem od sekyry. Když jí došlo, že ránu nepřežil, rozhodla se těla zbavit. Odřezala z něj nohy, kusy naložila na kolečko a několik následujících dní ostatky pálila na zahradě. Popel následně v kbelících odnosila do potoka. Příbuzným a kamarádům tvrdila, že ji manžel opustil kvůli jiné ženě. Pár spolu žil 15 let.

Lucie H. (33) soudu v Brně popsala, jak muže ubodala 158 ranami. Prý ji k tomu navedla imaginární kamarádka.
Brno - Krimi 158 ran nožem! Lucie ubodala přítele, poradila jí to imaginární kamarádka

U soudu uvedla, že čelila psychickému týrání. „Já už jsem byla zoufalá. Nebyla to žádná zrůdnost,“ svěřila se žena. „Když jsem se léčila s onkologickým onemocněním a byla jsem upoutaná na lůžko, málem jsem zemřela hlady,“ dodala. Za vraždu dostala trest 12 let ve vězení.

Místo, kde k tomuto krvavému zločinu došlo, nyní může být vaše za pouhých 3,2 milionu korun! V inzerátu se pochopitelně o jeho historii vůbec nic nepíše.

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR

Chata, kde došlo k brutální vraždě, je nyní na prodej!
Chata, kde došlo k brutální vraždě, je nyní na prodej!
Tuto krásnou chalupu na Českolipsku si nyní můžete pořídit za 3,2 milionu.
V roce 2021 však byla dějištěm brutální vraždy.
Růžena zde zabila manžela a jeho tělo následně rozřezala a spálila.

Témata:
inzerátchalupamísto činuvraždachataHeřmanice
Kamil Morávek
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