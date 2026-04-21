Nadýchali alkohol z podivných důvodů: Směs do ostřikovače, bonbony a margotka?!
Silniční policie se při kontrolách pravidelně setkává s řadou výmluv. Od spěchu za dětmi, k lékaři nebo na důležitou schůzku, až po neznalost prostředí a značek. Obdobně tomu je i u dechových zkoušek na alkohol, při kterých se řidiči snaží hlídku přelstít. Jsou ale případy, kdy se opravdu jedná o nedorozumění a za naměřené promile může mentolový bonbon nebo ústní voda.
Silniční policie se po celé republice denně setkává s řadou výmluv při přestupku nebo běžné kontrole. Často slýchává výmluvy jako spěch k lékaři, na schůzku nebo pro děti. Někteří se snaží policisty zviklat na neznalost prostředí nebo nově postavené značky, informoval web Hanácká drbna.
V případě měření alkoholu v dechu za pomoci testeru je na programu dne větrový bonbon a ústní voda. V ojedinělých případech ale taková situace opravdu nastat může. Policie dá řidiči nadýchat a tester ukáže vysoké hodnoty. Číslo je vždy rozhodující, avšak v případě pochybností je možné provést nový test nebo přesnější metodu měření.
Na začátku března řidič v Ostravě naměřil dokonce čtyři promile alkoholu, na druhý pokus přístroj ukázal nulu. Za původní vysokou hodnotu mohla hašlerka, na které si řidič před zkouškou pochutnal. „Opakované testy ukázaly negativní výsledky. Viníkem byl větrový bonbon. Policisté se s mužem rozloučili a popřáli mu hezké Velikonoce,“ sdělila policie.
V dalších případech mohla za absurdní hodnoty ústní voda nebo bonbóny proti bolesti v krku. Zvýšené hodnoty může způsobit i sušenka Mila nebo Margotka. Promile ale vydrží jen pár minut a po chvilce by se v případě střízlivosti měla při opakování testu ukázat nula.
Měření jednoho řidiče dokonce ovlivnila zimní směs do ostřikovače, která se rozprášila v interiéru auta. Test ukazoval nulu až po absolvování mimo vozidlo. Policie k takovým okolnostem přihlíží a v případě pochyb poskytne dva i více testů s dostatečným časovým rozestupem.
Nelze si nevšimnout prasklého displeje měřidla. / nad nápisem "dechová " / O věrohodnosti takového přístroje lze s úspěchem pochybovat.