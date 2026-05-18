Stádo krav zaútočilo na manžele v Rakousku: Žena na místě zemřela!

Krávy (ilustrační foto)
Krávy (ilustrační foto)  (Autor: Blesk:John Bazemore)
Autor: ČTK - 
18. května 2026
05:45

V Rakousku zaútočilo stádo krav na manželský pár. Sedmašedesátiletá žena zemřela a její o dva roky mladší manžel utrpěl těžká zranění, informovala policie.

Neštěstí se odehrálo v neděli na označené pastvině v obci Oberlienz ve Východním Tyrolsku. Jeho přesný průběh je dosud předmětem vyšetřování, napsala policie ve spolkové zemi Tyrolsko.

Žena zemřela na místě, zatímco jejího manžela převezl vrtulník se závažnými poraněními do nemocnice v Innsbrucku. Na pastvině se tou dobou nacházelo několik desítek krav.

Loni v září zemřel v rakouských Alpách po útoku stáda krav 85letý turista z Vídně a jeho 82letá manželka byla zraněna. V roce 2024 zemřela za podobných okolností turistka se dvěma psy, přičemž další smrtelné útoky se odehrály také v letech 2017 a 2014.

Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit, připomněla agentura AFP.

Témata:
VídeňRakouskoAlpyInnsbruckTyrolskokrávamanželéOkres LienzOberlienz
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Trávníček už zná ortel Neužila: Člověk ví, když se blíží ke konci
Trávníček už zná ortel Neužila: Člověk ví, když se blíží ke konci
Aha!
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
Dáma.cz
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Kde se vydělává nejvíc na světě? Americký sen porazila trojice států z Evropy
Kde se vydělává nejvíc na světě? Americký sen porazila trojice států z Evropy
e15
Majitel Ústí šokuje, hrozí přesunem klubu jinam: O co se jedná? Varováním i Budějovice
Majitel Ústí šokuje, hrozí přesunem klubu jinam: O co se jedná? Varováním i Budějovice
iSport
Kdo vládne po Orbánovi: Tančící lékař, manažeři velkých firem i nevidomý ministr
Kdo vládne po Orbánovi: Tančící lékař, manažeři velkých firem i nevidomý ministr
Reflex
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Lidé a země