Stádo krav zaútočilo na manžele v Rakousku: Žena na místě zemřela!
V Rakousku zaútočilo stádo krav na manželský pár. Sedmašedesátiletá žena zemřela a její o dva roky mladší manžel utrpěl těžká zranění, informovala policie.
Neštěstí se odehrálo v neděli na označené pastvině v obci Oberlienz ve Východním Tyrolsku. Jeho přesný průběh je dosud předmětem vyšetřování, napsala policie ve spolkové zemi Tyrolsko.
Žena zemřela na místě, zatímco jejího manžela převezl vrtulník se závažnými poraněními do nemocnice v Innsbrucku. Na pastvině se tou dobou nacházelo několik desítek krav.
Loni v září zemřel v rakouských Alpách po útoku stáda krav 85letý turista z Vídně a jeho 82letá manželka byla zraněna. V roce 2024 zemřela za podobných okolností turistka se dvěma psy, přičemž další smrtelné útoky se odehrály také v letech 2017 a 2014.
Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit, připomněla agentura AFP.
