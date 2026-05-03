Exploze táboráku zranila pět dětí: Pod ohništěm byly druhoválečné výbušniny!

Autor: profimedia.cz
Autor: ČTK - 
3. května 2026
15:02

Pět dětí ve věku od deseti do 14 let v sobotu večer nedaleko hornorakouského Freistadtu utrpělo zranění, když explodoval táborák, u kterého seděly. Pod ohništěm byly výbušniny, které policie označila za „relikt z druhé světové války“.

Neštěstí se stalo u vesnice Sankt Oswald, kam často jezdí tábořit skupiny dětí z různých mládežnických organizací. Po explozi policie prohledala i druhé ohniště na tábořišti a i pod ním našla předmět s výbušninami. Na místo přijela pyrotechnická jednotka. Policie vyšetřuje, jak se výbušniny pod obě ohniště dostaly.

Jak závažná zranění děti utrpěly, není podle policie jasné. Záchranáři je odvezli do nemocnice v Linci.

V Rakousku se občas stále nacházejí bomby z druhé světové války, děje se to nejčastěji během výkopových prací na stavbách. Incidenty jako ten ze soboty jsou ale vzácné, poznamenala agentura Reuters.

výbuchzraněníRakouskozranění dítětepolicieDruhá světová válkaFreistadttáborový oheňSankt Oswald
