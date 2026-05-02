Exploze ve firmě ve Svidníku: Plameny ozářily noční oblohu!

Výbuch v areálu firmy ve Svidníku na Slovensku
Výbuch v areálu firmy ve Svidníku na Slovensku
Při explozi utrpěl jeden člověk zranění
Podle prvotních informací by příčinou měla být manipulace s plynem
Plameny a kouř stoupaly do výšky
Autor: Kamil Morávek - 
2. května 2026
10:46

Páteční noc ve slovenském městě Svidník přerušila ohromná exploze z areálu jedné z místních firem. Kouř a plameny se vyšplhaly desítky metrů vysoko a budova firmy zůstala naprosto zdevastovaná. Podle předběžných informací utrpěla jedna osoba zranění. 

Hasičům se podařilo situaci rychle dostat pod kontrolu a místním tak nehrozí naprosto žádné nebezpečí. Co přesně se stalo je zatím předmětem vyšetřování. „Podle prvotních informací byla příčinou zřejmě manipulace s plynem,“ napsala policie. Během požáru utrpěl jeden člověk zranění. 

Situaci se jim rychle podařilo rychle dostat pod kontrolu a nebezpečí místním tak vůbec nehrozilo. Desítky metrů vysoký sloup kouře a samotný zvuk exploze však bylo těžké ignorovat. „Rána jako z děla,“ okomentoval jeden z místních.

Výbuch v areálu firmy ve Svidníku na Slovensku
Výbuch v areálu firmy ve Svidníku na Slovensku
Při explozi utrpěl jeden člověk zranění
Podle prvotních informací by příčinou měla být manipulace s plynem
Plameny a kouř stoupaly do výšky

