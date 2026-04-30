K explozi plynu došlo pravděpodobně přímo u nádrže během jeho čerpání. „Došlo ke zranění řidiče, který byl ale v době exploze naštěstí mimo vozidlo. Byl převezen do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Na místo v Plynární ulici se hned sjely všechny složky záchranného systému. Policisté uzavřeli čerpacím stanici a vymezili bezpečný perimetr.
Požár se nekonal
Hasiči na místo vyslali tři jednotky, dvě profesionální a jednu dobrovolnou. „Řidič byl po příjezdu hasičů již v péči zdravotníků. Exploze nádrže se obešla bez následného požáru,“ upřesnila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Výbuch auto zcela zdemoloval. Dá se říci, že řidič se podruhé narodil. Policisté spolu s hasiči zahájili vyšetřování příčin výbuchu.
