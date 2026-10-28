Prezident ocenil Sylvu Knedlovou (92): Nejdéle sloužící učitelku trénoval Zátopek

Předávání státních vyznamenání: Sylva Knedlová (28.10.2026)
Předávání státních vyznamenání: Sylva Knedlová (28.10.2026)
Nejdéle vyučující kantorka v Česku, Sylva Knedlová, získala státní vyznamenání
Nejdéle vyučující kantorka v Česku, Sylva Knedlová, získala státní vyznamenání
Sylva Knedlová učila přes 70 let
Autor: Kamil Morávek - 
28. října 2026
21:03

Jako každý rok i letos s sebou datum 28. října nese slavnostní předávání státních vyznamenání. Medaili Za zásluhy prezident Pavel udělil i Sylvě Knedlové (92).  Nejdéle působící učitelka v Česku vyučovala více než 70 let.

Sylva Knedlová sama poprvé usedla do lavice v roce 1940. První roky školní docházky tak prožila během hrůz druhé světové války. Mimo jiné tak například na vlastní kůži zažila bombardování Zlína. 

Po konci války si Sylvy všiml dokonce legendární Emil Zátopek. „(...) Učil mě, kdy se nadechnout a kdy vydechnout,“ uvedla Knedlová pro web ČT24. Dana Zátopková učitelku zase přivedla k hodu oštěpem.

Ani za socialistického režimu nebyl její život vůbec jednoduchý. Původně se toužila stát lékařkou, jenže na medicínu nemohla. „Tak jsem při zaměstnání vystudovala na vysoké tělocvik a češtinu,“ zavzpomínala. To se nakonec ukázalo jako štěstí v neštěstí, protože za katedrou se Sylva už od prvního roku cítila jako doma.

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Má bohatou praxi s vyučováním celé řady předmětů, nejen češtiny a tělocviku. „Učím všechno, co je potřeba, dějepis, zeměpis, občanku, jazyky, zaskočím, kdy můžu,“ vyjmenovala před lety. Nyní už je druhým rokem v učitelském důchodu. Rozhodně se však nenudí.

Potřebovala by prý, aby den měl alespoň třicet hodin. „To si pište, dnes třeba jedu večer na setkání s následovníky starých baťovců a nositeli Baťových myšlenek na Zlínském kraji. Ještě předtím čekám návštěvu u mě doma, přijdou moji exkolegové ze školy, máme toho k probrání moc a moc,“ řekla pro server Zlín.cz.

Kromě ní se učení věnuje i její dcera a dvě vnučky. Za více než 70 let výchovy mládeže ji tak ve středu 28. října 2026 prezident Petr Pavel ocenil státním vyznamenáním. 

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Zdroj: Videohub

Předávání státních vyznamenání: Sylva Knedlová (28.10.2026)
Předávání státních vyznamenání: Sylva Knedlová (28.10.2026)
Nejdéle vyučující kantorka v Česku, Sylva Knedlová, získala státní vyznamenání
Nejdéle vyučující kantorka v Česku, Sylva Knedlová, získala státní vyznamenání
Sylva Knedlová učila přes 70 let

Témata:
učitelkaZlínský krajPetr Pavelstátní vyznamenáníprezidentSylva KnedlováZlín
Kamil Morávek
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