Klouček utekl ze školky v Pardubicích: Lidé zalarmovali policii

Ze školky v Pardubicích utekl chlapec.
Sedmiletý chlapec spadl do kolejiště  (Autor: Městská policie Pardubice)
8. září 2026
11:34

Policisté v Pardubicích v pátek pátrali po chlapci, který sám odešel ze školky. Vystrašený klouček nastoupil do autobusu MHD, naštěstí si toho všimli svědci.

Svědek i řidič Dopravního podniku města Pardubic na opuštěného chlapce upozornili strážníky. „Hlídka vyrazila za autobusem až na konečnou, kde našla malého cestovatele – pochopitelně pořádně vyděšeného,“ uvedla městská policie Pardubice na sociálních sítích. Vyděšení policisté vyřešili sušenkou a plyšovým koníkem z výbavy služebního vozidla, kterou pro podobné případy policisté vozí. 

„V tu chvíli už dávno nastal poplach i ve školce. Dotazem u Policie ČR strážníci ověřili, že oznámení o zmizení dítěte už policisté přijali, takže jsme obratem mohli pátrání ukončit. Malého cestovatele proto strážníci předali policistům k odvozu zpět do školky,“ dodali policisté. Z jakého důvodu chlapeček ze školky odešel, není v tuto chvíli zřejmé. 

První školní den pro chlapce (7) málem skončil tragicky: Koukal do mobilu a spadl do kolejí metra!
První školní den pro chlapce (7) málem skončil tragicky: Koukal do mobilu a spadl do kolejí metra!

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Sedmiletý chlapec spadl do kolejiště

Témata:
chlapecškolkapoliciePolicie České republikyPardubiceměstská hromadná dopravacestovatelDopravní podnik města PardubicPardubický kraj
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jajas ( 8. září 2026 11:59 )

Asi se nudil a chtěl domů... 😃 Můj syn se do školky móóóc těšil, všichni mu vyprávěli, jak je to tam bezva....první den jsme ho pak vyzvedli a byl nadšený. Druhý den už tam ale nechtěl....prý už "ve školce byl"... 😁 Něco jakože mamka a taťka chodí každý den do práce a on bude chodit do školky, nechtěl akceptovat. No ale časem se to zklidnilo, ze školky neutíkal, ale moc se mu tam nechtělo, že prý nuda....a teď se to synovi "vrátilo" s jeho dcerkou, má naprosto stejné "příznaky". Ach jo, ty děti! 👍 😃

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