Klouček utekl ze školky v Pardubicích: Lidé zalarmovali policii
Policisté v Pardubicích v pátek pátrali po chlapci, který sám odešel ze školky. Vystrašený klouček nastoupil do autobusu MHD, naštěstí si toho všimli svědci.
Svědek i řidič Dopravního podniku města Pardubic na opuštěného chlapce upozornili strážníky. „Hlídka vyrazila za autobusem až na konečnou, kde našla malého cestovatele – pochopitelně pořádně vyděšeného,“ uvedla městská policie Pardubice na sociálních sítích. Vyděšení policisté vyřešili sušenkou a plyšovým koníkem z výbavy služebního vozidla, kterou pro podobné případy policisté vozí.
„V tu chvíli už dávno nastal poplach i ve školce. Dotazem u Policie ČR strážníci ověřili, že oznámení o zmizení dítěte už policisté přijali, takže jsme obratem mohli pátrání ukončit. Malého cestovatele proto strážníci předali policistům k odvozu zpět do školky,“ dodali policisté. Z jakého důvodu chlapeček ze školky odešel, není v tuto chvíli zřejmé.
Asi se nudil a chtěl domů... 😃 Můj syn se do školky móóóc těšil, všichni mu vyprávěli, jak je to tam bezva....první den jsme ho pak vyzvedli a byl nadšený. Druhý den už tam ale nechtěl....prý už "ve školce byl"... 😁 Něco jakože mamka a taťka chodí každý den do práce a on bude chodit do školky, nechtěl akceptovat. No ale časem se to zklidnilo, ze školky neutíkal, ale moc se mu tam nechtělo, že prý nuda....a teď se to synovi "vrátilo" s jeho dcerkou, má naprosto stejné "příznaky". Ach jo, ty děti! 👍 😃