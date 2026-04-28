Křik, nářek a mnoho mrtvých: Poblíž hlavního města se srazily vlaky
Počet obětí srážky vlaků ve městě Bekasi vzrostl na 14, informovaly agentury Reuters a AP. Při pondělní nehodě na předměstí indonéského hlavního města Jakarty narazil dálkový vlak do posledního vagónu stojícího příměstského vlaku. Zranění utrpělo 84 lidí, vyprošťovací práce nyní podle úřadů skončily.
Zástupci indonéské železniční společnosti uvedli, že příměstský vlak se nejprve srazil s vozem taxi stojícím na kolejích, píše agentura Reuters. Následně do něj narazil dálkový spoj. Následky nehody dopadly zejména na ženský vagón, který byl ve stojícím příměstském vlaku řazen na konci. Žádný ze 240 cestujících v dálkovém vlaku neutrpěl zranění.
Bezpečnostní složky na místě zasahovaly od pondělního večera místního času, kdy se vlaky srazily. Podle svědků záchranáři odpojili vlaky a následně rozřezali trosky vagónů, aby se dostali k přeživším.
Indonéský prezident Prabowo Subianto po návštěvě nemocnice v Bekasi vyjádřil soustrast rodinám obětí a uvedl, že místní úřady budou příčiny neštěstí vyšetřovat. Doplnil, že velká část indonéské vlakové sítě není dostatečně udržovaná.
