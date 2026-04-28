Křik, nářek a mnoho mrtvých: Poblíž hlavního města se srazily vlaky

Následky srážky vlaků v Indonésii.
Aktualizováno -
28. dubna 2026
06:25
Autor: ČTK - 
28. dubna 2026
06:02

Počet obětí srážky vlaků ve městě Bekasi vzrostl na 14, informovaly agentury Reuters a AP. Při pondělní nehodě na předměstí indonéského hlavního města Jakarty narazil dálkový vlak do posledního vagónu stojícího příměstského vlaku. Zranění utrpělo 84 lidí, vyprošťovací práce nyní podle úřadů skončily.

Zástupci indonéské železniční společnosti uvedli, že příměstský vlak se nejprve srazil s vozem taxi stojícím na kolejích, píše agentura Reuters. Následně do něj narazil dálkový spoj. Následky nehody dopadly zejména na ženský vagón, který byl ve stojícím příměstském vlaku řazen na konci. Žádný ze 240 cestujících v dálkovém vlaku neutrpěl zranění.

Bezpečnostní složky na místě zasahovaly od pondělního večera místního času, kdy se vlaky srazily. Podle svědků záchranáři odpojili vlaky a následně rozřezali trosky vagónů, aby se dostali k přeživším.

Indonéský prezident Prabowo Subianto po návštěvě nemocnice v Bekasi vyjádřil soustrast rodinám obětí a uvedl, že místní úřady budou příčiny neštěstí vyšetřovat. Doplnil, že velká část indonéské vlakové sítě není dostatečně udržovaná.

Články odjinud

Šíp v pasti: Konec Všechnopárty ze dne na den
Šíp v pasti: Konec Všechnopárty ze dne na den
Aha!
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Dáma.cz
Vážila 120 kg a styděla se vyfotit s dětmi. Dnes je Kristína o 40 kilo lehčí a konečně stačí svým synům
Vážila 120 kg a styděla se vyfotit s dětmi. Dnes je Kristína o 40 kilo lehčí a konečně stačí svým synům
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Zapomeňme na euro a pojďme se hádat, zda chceme být v kapitálové unii
Zapomeňme na euro a pojďme se hádat, zda chceme být v kapitálové unii
e15
Slavia kouká na záložníka Liberce. Kováč připomíná jeho progres: Je ročník 2006!
Slavia kouká na záložníka Liberce. Kováč připomíná jeho progres: Je ročník 2006!
iSport
Turek se zamotává do nepravd. Našli jsme největšího parazita na ministerstvu životního prostředí
Turek se zamotává do nepravd. Našli jsme největšího parazita na ministerstvu životního prostředí
Reflex
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Lidé a země