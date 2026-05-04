Mrtví a zranění v Lipsku: Auto najelo do davu!
V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury a německá média. Místní stanice MDR s odvoláním na policii uvedla, že incident si vyžádal dva mrtvé a dva těžce zraněné. Policie později na síti X oznámila, že řidič byl zadržen. Mluvčí města později bilanci obětí agentuře DPA potvrdil.
Policie agenturám Reuters a DPA počet obětí nesdělila, její mluvčí předtím označil situaci za „chaotickou“ a další podrobnosti k průběhu události či možném úmyslném útoku neuvedl. Regionální stanice MDR s odkazem na policii uvedla, že „auto vjelo do davu lidí“ na hlavní pěší třídě ve starém městě. Podle stanice Radio Leipzig vjel poškozený vůz SUV s osobou na kapotě na pěší zónu, svědkové na místě hovoří i o útoku nožem.
Incident se stal na Grimmaische Strasse, která vede z centrálního náměstí Augustusplatz na pěší a nákupní zónu, v blízkosti se nachází také lipská univerzita, uvedla DPA. Město přes deset let postupně vytlačuje automobily z historického centra, připomíná AFP. Německem v posledních letech otřásla řada útoků s použitím automobilu jako zbraně.
