Mrtví a zranění v Lipsku: Auto najelo do davu!

V Lipsku najelo auto do davu lidí, dva lidé zemřeli a dva utrpěli zranění
Ilustrační foto
Aktualizováno -
4. května 2026
18:54
Autor: ČTK - 
4. května 2026
18:04

V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury a německá média. Místní stanice MDR s odvoláním na policii uvedla, že incident si vyžádal dva mrtvé a dva těžce zraněné. Policie později na síti X oznámila, že řidič byl zadržen. Mluvčí města později bilanci obětí agentuře DPA potvrdil.

Policie agenturám Reuters a DPA počet obětí nesdělila, její mluvčí předtím označil situaci za „chaotickou“ a další podrobnosti k průběhu události či možném úmyslném útoku neuvedl. Regionální stanice MDR s odkazem na policii uvedla, že „auto vjelo do davu lidí“ na hlavní pěší třídě ve starém městě. Podle stanice Radio Leipzig vjel poškozený vůz SUV s osobou na kapotě na pěší zónu, svědkové na místě hovoří i o útoku nožem.

Incident se stal na Grimmaische Strasse, která vede z centrálního náměstí Augustusplatz na pěší a nákupní zónu, v blízkosti se nachází také lipská univerzita, uvedla DPA. Město přes deset let postupně vytlačuje automobily z historického centra, připomíná AFP. Německem v posledních letech otřásla řada útoků s použitím automobilu jako zbraně.

Filip Renč má velké zdravotní problémy: V nemocnici dvakrát po sobě
