Brutální útok na Češku v Irsku: Mámu tří dětí Yvetu ubodali doma
Poklidné odpoledne v irském Waterfordu se proměnilo v krvavou tragédii. Ve vlastním domě byla brutálně napadena Češka, matka tří dětí. Útok nožem jí způsobil smrtelná zranění, kterým později podlehla v nemocnici. Policie krátce po činu zadržela muže po třicítce a obvinila ho z vraždy.
Úřady v Irsku vyšetřují násilnou smrt Češky, která v zemi dlouhodobě žila. Obviněn byl z pondělního smrtelného útoku muž po třicítce, informovaly dnes deníky The Irish Times a Irish Mirror. Matka tří dětí podlehla zraněním v nemocnici.
Yveta D., které bylo podle různých zdrojů 43 nebo 44 let, utrpěla bodné rány při útoku ve svém domě ve Waterfordu na jihovýchodě Irska, kde podle dostupných informací žila se svým manželem, třemi dětmi a jedním dalším mužem.
Podezřelý muž byl na místě zatčen a před převozem na stanici waterfordské policie mu byla poskytnuta lékařská pomoc. Následně byl obviněn, v úterý ho policie vyslechla a dnes večer se měl objevit u okresního soudu ve Waterfordu.
Matka tří dospívajících dětí byla napadena v pondělí krátce po 18:00 místního času. Záchranáři, kteří se dostavili na místo neštěstí, ji našli s vážnými zraněními. Byla převezena do univerzitní nemocnice ve Waterfordu, ale i přes veškerou snahu lékařů byla později prohlášena za mrtvou.
Žena podle Irish Mirror pracovala jako uklízečka, v oblasti žila nejméně deset let a v okolí byla dobře známá.
