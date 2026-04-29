Brutální útok na Češku v Irsku: Mámu tří dětí Yvetu ubodali doma

Češka zemřela násilnou smrtí.  (Autor: Facebook)
Autor: ČTK - 
29. dubna 2026
21:38

Poklidné odpoledne v irském Waterfordu se proměnilo v krvavou tragédii. Ve vlastním domě byla brutálně napadena Češka, matka tří dětí. Útok nožem jí způsobil smrtelná zranění, kterým později podlehla v nemocnici. Policie krátce po činu zadržela muže po třicítce a obvinila ho z vraždy.

Úřady v Irsku vyšetřují násilnou smrt Češky, která v zemi dlouhodobě žila. Obviněn byl z pondělního smrtelného útoku muž po třicítce, informovaly dnes deníky The Irish Times a Irish Mirror. Matka tří dětí podlehla zraněním v nemocnici.

Yveta D., které bylo podle různých zdrojů 43 nebo 44 let, utrpěla bodné rány při útoku ve svém domě ve Waterfordu na jihovýchodě Irska, kde podle dostupných informací žila se svým manželem, třemi dětmi a jedním dalším mužem.

Podezřelý muž byl na místě zatčen a před převozem na stanici waterfordské policie mu byla poskytnuta lékařská pomoc. Následně byl obviněn, v úterý ho policie vyslechla a dnes večer se měl objevit u okresního soudu ve Waterfordu.

Matka tří dospívajících dětí byla napadena v pondělí krátce po 18:00 místního času. Záchranáři, kteří se dostavili na místo neštěstí, ji našli s vážnými zraněními. Byla převezena do univerzitní nemocnice ve Waterfordu, ale i přes veškerou snahu lékařů byla později prohlášena za mrtvou.

Žena podle Irish Mirror pracovala jako uklízečka, v oblasti žila nejméně deset let a v okolí byla dobře známá.

matkapobodáníčeši v zahraničínásilná smrtpolicieIrskonemocniceThe Irish Times
Herr Najz ( 29. dubna 2026 22:27 )

Táta, máma, děti a strejda... asi veselá domácnost 😁

Kesitnarf Satim ( 29. dubna 2026 22:23 )

Ubodali jí. Jeden muž?

Atletická mistryně v Extrémních proměnách: Váží 130 kilo a pije jen colu
Atletická mistryně v Extrémních proměnách: Váží 130 kilo a pije jen colu
Aha!
Čarodějnické procesy: Jak davová hysterie a pověrčivost rozpoutaly masové vraždění
Čarodějnické procesy: Jak davová hysterie a pověrčivost rozpoutaly masové vraždění
Dáma.cz
Meryl Streep jako šestinásobná babička: Je to božské, ale utíká to strašně rychle
Meryl Streep jako šestinásobná babička: Je to božské, ale utíká to strašně rychle
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Rozpolcený Fed. Sazby beze změny, Powell čelí největší opozici od devadesátých let, v radě ale zůstane
Rozpolcený Fed. Sazby beze změny, Powell čelí největší opozici od devadesátých let, v radě ale zůstane
e15
Baník je záhada jako prase. Sparta mě dvakrát nakrkla, chování slávistů jsem se smál
Baník je záhada jako prase. Sparta mě dvakrát nakrkla, chování slávistů jsem se smál
iSport
Jana Patočková: Jeff Bezos s manželkou si skrze Met Gala budují brand vkusu
Jana Patočková: Jeff Bezos s manželkou si skrze Met Gala budují brand vkusu
Reflex
Na výlet z Prahy bez auta? Nová brožura přináší praktické tipy, kam vyrazit i bez něj
Na výlet z Prahy bez auta? Nová brožura přináší praktické tipy, kam vyrazit i bez něj
Lidé a země