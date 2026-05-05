Řidič z Lipska skončil na psychiatrii: Při zběsilé jízdě zabil dva Němce
Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci. V tiskové zprávě o tom informovala lipská policie. Státní zastupitelství vpodvečer dodalo, že zranění utrpělo šest lidí ve věku 21 až 87 let, stav dvou osob je vážný.
Německý občan (33) vjel úmyslně osobním vozem do historického jádra největšího saského města a ujel zhruba 500 metrů pěší zónou. Policie jej na místě zadržela a soud ho poslal do psychiatrické nemocnice.
Těžká zranění v pondělí podle lipského státního zastupitelství utrpěli 75letý muž a 84letá žena. Primátor města Burkhard Jung uvedl, že nikdo už není v ohrožení života. Odborné pomoci včetně psychologické se na místě tragédie dostalo více než 80 lidem.
Němec Jeffrey K. (33), který se podle úřadů v minulosti potýkal s psychickými problémy, vyjel v pondělí kolem 16:45 z náměstí Augustusplatz, projel ulicí Grimmaische Strasse na hlavní lipské náměstí Markt a zastavil se až u kostela svatého Tomáše. Vrážel přitom do lidí. Policie jej zhruba po 500 metrech zadržela, nijak se podle ní nebránil.
Podle policejního prezidenta Reného Demmlera se zadržený muž narodil v Německu a žije v lipském regionu. Úřady rovněž potvrdily, že se donedávna nacházel v psychiatrické léčebně, do které přišel dobrovolně. Byl z ní propuštěn nedlouho před činem. Podle saského ministerstva sociálních věcí to bylo na konci dubna, nepředstavoval ale tehdy žádné zjevné nebezpečí pro veřejnost. Úřady potvrdily také to, že muž v minulosti měl problémy s policií, a to kvůli vyhrožování či urážce na cti.
Vyšetřující soudce poslal muže večer 5. května do psychiatrické nemocnice. Učinil tak z důvodu „lékařsky potvrzené nezpůsobilosti k vazbě“. Podle soudce existují indicie, že Jeffrey K. spáchal čin „ve stavu přinejmenším výrazně snížené příčetnosti“. Státní zastupitelství už dříve zahájilo vyšetřovaní pro podezření ze dvou vražd a několika pokusů o ni.
„Motiv je předmětem dalšího vyšetřování. Podle dosavadních poznatků nepředpokládáme, že by byl politický nebo náboženský,“ uvedla policie v tiskové zprávě. Saský ministr vnitra Armin Schuster v pondělí čin označil slovem „Amokfahrt“, který se v němčině užívá pro útok vozidlem, který byl úmyslný, spáchal jej ale psychicky nevyrovnaný či nemocný člověk bez zjevného racionálního motivu.
Část historického jádra Lipska, ve které se tragédie odehrála, byla po většinu dne uzavřená. Vpodvečer ji policie znovu otevřela. Na řadě míst v okolí lidé pokládají svíčky a květiny. Ve městě vlají vlajky na půl žerdi. Vpodvečer se v nedalekém kostele svatého Mikuláše uskutečnila pietní bohoslužba. Zúčastnil se jí i saský premiér Michael Kretschmer.
Německem v posledních letech otřásla řada útoků s použitím automobilu jako zbraně. V prosinci 2024 najel saúdskoarabský lékař do návštěvníků vánočních trhů v Magdeburku, zabil šest lidí a stovky dalších zranil. Loni v únoru odmítnutý žadatel o azyl z Afghánistánu najel v Mnichově vozem do průvodu odborářů a zranil téměř 40 lidí. Žena (✝36) a její dcera (✝2) zraněním podlehly.
Loni v březnu pak do lidí v centru Mannheimu najel úmyslně osobním autem Němec, čin si vyžádal dva mrtvé a 11 zraněných. Nákladní automobil použil k teroristickému útoku na vánoční trh už v roce 2016 v Berlíně také muž z Tuniska, který zabil 12 lidí včetně jedné Češky.
