Šok v centru města: Letadlo narazilo do obytné budovy
Ve městě Belo Horizonte na jihovýchodě Brazílie se v pondělí zřítilo malé letadlo, které narazilo do obytné budovy. Ze čtyř lidí na palubě zahynuli pilot a kopilot. Zbylí cestující jsou podle hasičů v kritickém stavu, uvedla agentura AFP.
Letadlo vzlétlo z letiště Pampulha v Belo Horizonte, hlavním městě státu Minas Gerais. Pilot již předtím nahlásil, že má problémy se vzletem, uvedl brazilský deník Globo. Podle hasičů letadlo narazilo do schodiště mezi třetím a čtvrtým patrem budovy, ve které nikdo nebyl zraněn.
Brazilské středisko pro vyšetřování leteckých nehod (CENIPA) zahájilo vyšetření příčin nehody. V Brazílii, kde není dostatečně rozvinutá síť železniční dopravy, jsou nehody malých letadel časté, poznamenává AFP.
