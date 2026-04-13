Drama při odletu do Prahy: Letadlo škrtlo ocasem o ranvej!

Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla, ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malík David Malik)
Autor: ČTK, Nicole Kučerová - 
13. dubna 2026
16:18

Letadlo společnosti Smartwings typu Boeing 737-900 při nedělním odletu z Madeiry při vzletu ocasem zavadilo o ranvej. Po incidentu, který je označovaný jako tailstrike, pokračoval letoun bez kontroly do Prahy. Posádka si kontaktu nevšimla, ani nedostala informaci od řídicí věže.

Událost se stala krátce před 17:00 místního času během fáze rotace, tedy ve fázi zvednutí přídě letadla, aby se stroj odlepil od dráhy a začal stoupat. Podle záznamu incidentu se ocas letadla dotkl dráhy při zvedání přední části stroje. 

Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková Deníku N sdělila, že došlo k lehkému kontaktu ochranného prvku trupu (tzv. tailskid) s ranvejí. Posádka si incidentu nevšimla, ani nedostala žádnou informaci od dispečerů z řízení letového provozu. 

Let proto po incidentu pokračoval do Prahy bez kontroly. Následná technická kontrola odhalila pouze odření laku v mezích stanovených výrobcem, oprava nutná není. Společnost podle Dufkové incident dále prověřuje.

„Jakékoli hodnocení postupu posádky, která je nyní v souladu s předpisy dočasně postavena mimo službu, je v tuto chvíli předčasné," uvedla mluvčí úřadu Jitka Ungerová pro TV Nova. Dále uklidnila veřejnost a vysvětlila, že jsou moderní letadla takovým situacím přizpůsobná. Incident zaznamenal YouTube kanál Madeira Airport Spotting, který provoz na letišti Funchal sleduje.

Přestože je tento typ incidentu relativně běžný a konstrukce letadel je na podobné situace uzpůsobena, stroje by po nich měly být zkontrolovány. Prodloužené verze letounů, jakým je právě Boeing 737-900, jsou k těmto kontaktům náchylnější.

Loni v září škrtnul o dráhu na ruzyňském letišti letoun maďarských nízkonákladových aerolinek Wizz Air při přistání, jak dříve informoval server Zdopravy.cz. Letoun tehdy dosedl tak, že se od ranveje odrazil, a při druhém dotyku podvozku s dráhou se jí dotkla také zadní část trupu letadla. Nikdo z cestujících z letu z Londýna nebyl zraněn. Podobný incident se stal na pražském letišti také loni v květnu.

