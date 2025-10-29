Podezřelý z únosu Maddie bydlí ve stanu v lese: Místní proti jeho přítomnosti protestují!
Maddie MacCannová zmizela před osmnácti lety z hotelového pokoje v Portugalsku. Hlavním podezřelým z jejího únosu se stal německý sexuální násilník Christian B. Muž si do letošního září odpykával trest za znásilnění seniorky, kvůli nedostatku důkazů spojujících ho s případem Maddie, byl po jeho uplynutí propuštěn. To se však ani trochu nelíbí obyvatelům města, kde se usadil. Žije prý ze strachu v lese.
Propuštění z vězení nebylo pro sexuálního delikventa Christiana B. vůbec jednoduché. Ve městě, kde se po konci trestu usídlil, o něj místní nemají sebemenší zájem. Někteří dokonce začali proti jeho přítomnosti pořádat protesty.
Christianův známý prozradil, jak mu popisoval svůj těžký život na svobodě. „Včera mě policie vzbudila okolo půlnoci. Nedaleko mého stanu prý spatřili skupinu lidí, která mě hledala,“ řekl podle deníku Daily Star. „Z místa mě okamžitě evakuovali,“ dodal. Policisté mu tak navrhli jiné místo na rozložení stanu a v neoznačeném autě ho tam dovezli. Vybraný park se však ukázal jako nevhodný a tak ho znovu naložili do auta a vzali do lesa.
„Tam jsem stan konečně postavil. Policisté mě ještě varovali před padajícími větvemi, ten večer měla být bouřka,“ popsal Christian známému. Na místě prý jednou přenocoval a další den se znovu přesunul. Pozastavil se nad tím, jak ochotně mu policisté pomohli s jeho těžkými zavazadly. „Sami pak řekli, že to bylo to nejdivnější stěhování v jejich životě,“ dodal.
Místní se bouří
Christian B. je hlavním podezřelým v případu zmizení britské holčičky Maddie Mccannové. Ta je pohřešovaná od roku 2007, kdy zmizela z hotelového pokoje během rodinné dovolené v Portugalsku. Až do letošního září si Christian odpykával trest za znásilnění seniorky. Propuštění přišlo i navzdory protestům široké veřejnosti. Ve vězení kvůli nedostatku důkazů propojujících ho s Maddie nakonec nezůstal.
A protesty proti jeho přítomnosti pokračují dál. Organizují je místní maminky. Poslední akce proběhla v sobotu, další je naplánovaná během listopadu. Starostovi města také poslaly otevřenou stížnost a založily petici. Mimo to také hlídkují po ulicích. „Bojím se o své děti i o svou matku. Nemá žádnou cílovou skupinu, mohl by napadnout kohokoliv,“ řekla členka skupiny Annika. „Jsem neustále paranoidní, dětem jsem zakázala chodit ven bez doprovodu,“ dodala.
