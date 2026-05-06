Šok na dovolené: Turisté měli sex v jedoucí tříkolce!
Thajsko má pověst země, kam se jezdí na divoké dovolené. To občas vede k šokujícímu chování některých turistů, které překračuje meze slušného chování. Jeden z posledních takových případů zahrnuje pár, který se ve městě Phuket oddával milostným hrátkám přímo v otevřeném tuk-tuku uprostřed rušné ulice.
Video, které pořídil jeden z řidičů, se rychle stalo virálním na sociálních sítích. Tuk-tuk, ve kterém se dvojice sexu oddávala, nejenže neměl žádné zadní dveře, ale navíc byl i velice bohatě osvícen. Pro řidiče jedoucí za vozítkem tak nebylo vůbec složité rozeznat, co se děje.
Na sociálních sítích sklidila dvojice pořádnou vlnu kritiky. Podle místních se jedná o nesmírně neuctivé chování, informoval deník Bangkok post. Objevily se i názory, jestli by se turistům do země neměl trochu ztížit přístup. Pro většinu krátkodobých pobytů totiž nejsou potřeba víza.
