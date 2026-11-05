Poplach kvůli bombě: Airbus do Říma nedoletěl
Airbus A320 letící z Dublinu do Říma byl kvůli bombovému poplachu odkloněn na leteckou základnu Évreux na severu Francie. Oznámil to ve čtvrtek úřad francouzského premiéra a dodal, že situaci a její další vývoj pozorně sleduje.
Úřad premiéra Sébastiena Lecornua uvedl, že situace je v souladu se zavedenými postupy monitorována „v reálném čase“. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti týkající se zdroje varování nebo počtu osob na palubě.
V Evropě v posledních dnech poznamenaly hrozby bombovými útoky řadu komerčních letů. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí, ani kdo za hrozbami stojí. Jde však o bezprecedentní události. „Současně je to důkaz toho, že bezpečnost se v letectví bere zatraceně vážně,“ sdělil Blesku český pilot Jan Oplatek.
Jen v úterý se v Evropě stal terčem bombových hrozeb zhruba tucet komerčních letů. Podle úřadů v dotčených zemích však prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Incidenty se dotkly nejméně čtyř letů - včetně spoje z Dublinu do Říma.
Hrozby si vyžádaly bezpečnostní kontroly, odklony letů a krátkodobá uzavření letišť.
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