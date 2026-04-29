Informaci o kouři v jednom z bytových domů přijalo operační středisko v brzy ráno. „Hasiči z hořícího bytu vynesli muže,“ potvrdil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl a dodal:
„Senior utrpěl rozsáhlé popáleniny třetího stupně v oblasti obličeje, krku, zad a končetin, navíc se nadýchal horkého kouře. Byl v přímém ohrožení života, proto ho do ostravské fakultní nemocnice přepravil vrtulník.“
Událost prověřují karvinští kriminalisté, kteří místo požáru prohledali za přítomnosti technika a znalce z odboru kriminalistické techniky a expertiz. Na místě byl také psovod se psem vycvičeným na vyhledávání hořlavých látek.
„Vyšetřovatelé nyní pracují s několika verzemi vzniku požáru, zatím však nebyla stanovena přesná příčina ani výše škody,“ řekla mluvčí karvinské policie Nikol Bočková.
VIDEO: Brněnští strážníci zachránili muže (66) před uhořením v bytě (duben 2026).
