Evakuace obchoďáku ve Zlíně! Unikla neznámá látka, lidé v péči lékařů
V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla 29. dubna odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Mluvčí krajské záchranné služby Barbora Truksová Zuchová ČTK řekla, že záchranáři měli na místě události v péči pět lidí. „Tři jsme vyšetřili a ponechali na místě, nebyl nutný jejich transport do nemocnice. Dvě osoby jsme po základním vyšetření je odvezli do nemocnice k dalšímu dovyšetření. Všichni lidé měli obdobné potíže. Šlo o látku, která u nich vyvolávala kašel a podráždění dýchacích cest,“ řekla Truksová Zuchová.
Obchodním centrum s prodejnou Albert se nachází poblíž křižovatky třídy Tomáše Bati a Přímé ulice. Jaká látka v centru unikla, zatím není jasné. „Velitel zásahu si na místo vyžádal specializovanou jednotku, a to kolegy z laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm. Probíhá intenzivní zjišťování, o jakou látku se jedná a zda hrozí další riziko,“ uvedla Javoříková.
Hasiči uvedli, že evidují šest lidí, kteří se neznámé látky nadýchali a byli předáni do péče zdravotnické záchranné služby. „Dalším dvěma osobám se udělalo nevolno až po návratu domů a byly nuceny vyhledat lékařské ošetření,“ doplnila Javoříková.
Hasiči zároveň vyzvali všechny, kteří se 29. dubna okolo 14:00 nacházeli v nákupním centru a pociťují jakékoli zdravotní obtíže, aby situaci nepodceňovali a neprodleně vyhledali lékařskou pomoc. Podle záchranářů by se měli obrátit na lékaře, případně kontaktovat tísňovou linku 155, lidé, u nichž se objeví například podráždění očí, dýchacích cest, kašel, dušnost, nevolnost, bolest hlavy nebo jiné neobvyklé příznaky.
K obchodnímu centru vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Bližší okolnosti jsou předmětem dalšího šetření na místě události,“ uvedli policisté. Podle Jaroše zůstaly ulice v okolí centra průjezdné. Odpoledne se tam však tvořily kolony.
