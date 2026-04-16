„Byla to předem připravená akce jako z akčního filmu. Přijeli 4 chlapi a kasičku prostě odvezli. Vypadali, že mění plnou kasičku za prázdnou tak, jak to děláme my. Vše provedli s klidem a přehledem,“ popsala mluvčí Mobilního hospice Ondrášek Jana Jošková.
Kasičku podle ní nejde jen tak odnést. „Dva muži to nezvládnou. Má různá zabezpečení, která nechceme zveřejňovat a přesto…,“ pokračovala.
Pokryli by péči o nemocného
V kasičce bylo asi 70 tisíc korun. Touto částkou by hospic pokryl skoro celou péči o jednoho pacienta. „Že nás to zasáhlo lidsky i finančně asi nemusíme zmiňovat,“ dodala Jana Jošková.
Neznámí pachatelé ukradli sbírku pro Mobilní hospic Ondrášek. (duben 2026) PČR
„Přijali jsme oznámení o odcizení kasičky, umístěné v jednom z nákupních center v Ostravě. V dané věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádeže. Případem se zabýváme a pátráme po neznámých pachatelích, uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Zachytily to kamery
Ke krádeži mělo dojít 12. dubna mezi 18.30 a 19. hodinou v obchodním centru Globus v Plesné. Policisté zveřejnili video. Zachycuje v obchodním centru dva muže, kteří se jeví minimálně podezřele.
„Jakoukoli informaci, která by mohla vést k jejich ztotožnění, volejte na linku 158, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně. Obracíme se i na veřejnost, která v uvedenou dobu byla v nákupním centru a mohla tak vidět jednání pachatele, který kasičku z vestibulu demontoval a odcizil,“ požádala policistka Eva Michalíková.