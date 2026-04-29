Pes pokousal hocha (5) v obýváku: Zvrat v případu! Zvíře bylo týrané?

Theo po útoku skončil v péči odchytové služby.
Autor: Štepánka Grofová - 
29. dubna 2026
10:05

Pes na Karlovarsku pokousal malé dítě v obličeji přímo v obýváku rodinného domu a po útoku skončil v péči odchytové služby. Chlapec utrpěl vážná zranění, do nemocnice ho transportoval vrtulník. Pracovníci útulku popsali stav zvířete, upozornili na jizvy na hlavě i čumáku a zdůraznili, že jeho minulost nikdo nezná. Zároveň varují před rizikem pořízení psa s nejasným původem v rodině s malými dětmi.

K dramatické události došlo v pondělí 27. dubna večer. Podle dostupných informací utrpěl hoch vážná poranění v obličeji a po ošetření na místě ho záchranáři předali letecké záchranné službě. Vrtulník ho následně transportoval do pražské nemocnice v Motole.

Jizvy na hlavě a neznámá minulost

Zásadní pohled na případ přinesl příspěvek Záchranné a odchytové služby, kam zvíře po incidentu putovalo. Pes jménem Theo pochází ze Slovenska a podle pracovníků útulku nikdo přesně neví, čím si v minulosti prošel. Na fotografiích jsou patrné jizvy na hlavě i čumáku. Pes je nyní ve stresu a odmítá potravu, přesto se k lidem chová přátelsky. „Podívejte se mu na hlavu a na čumák. Vidíte ty jizvy? Od čeho asi tak mohou být…,“ uvedl autor příspěvku. Útulek zároveň upozornil, že rozhodně nejde o agresivní zvíře určené k okamžité eutanazii.

Tvrdá slova směrem k majitelům

Autor příspěvku zároveň otevřeně upozorňuje na opakující se problém. Kritika míří hlavně na přístup části majitelů. Podle něj v podobných případech chybí základní připravenost na krizovou situaci a možnost psa bezpečně oddělit. „Přesto, že s rodinou samozřejmě soucítím a byla jim poskytnuta z naší strany pomoc v nejhorší chvíli, je naprostý nerozum brát do rodiny k malým dětem psa s neznámou minulostí. A ještě větší nerozum to je v případě, že nemám psa kam dát v případě, že se něco přihodí,“ uvedl. Zaznívá také, že problém není v samotných psech, ale především v lidském přístupu.

Co bude se psem dál?

Theo zůstává v záchranné stanici a o jeho dalším osudu se teprve rozhodne. Najít mu nové umístění nebude jednoduché. Rodině zraněného chlapce pracovníci služby vyjádřili lítost a popřáli brzké uzdravení.

pragver ( 29. dubna 2026 11:31 )

Chybou rodičů je, že nechají bez dozoru děti se psem, o kterém ani neví, čím si ten pes prošel !

MUDr Hannibal ( 29. dubna 2026 10:32 )

Lidé kteří mají malé děti, nemají mít psa! Neví se, jak bude pes reagovat, když mu dítě něco provede. Může být i alergie na zvíře. Kdo chce děti, žádné zvíře.

