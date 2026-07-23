Přepadení banky nedaleko hranic! Jeden z rukojmích zemřel
V bavorském Řezně zemřel jeden muž poté, co ho v tamní bankovní pobočce útočník napadl nožem. Pravděpodobný pachatel je stále v budově, řekla agentuře DPA vpodvečer mluvčí policie. První zprávy hovořily o vzetí rukojmí, ale později nebylo jasné, do jaké míry byli lidé v budově v moci pachatele.
Policejní mluvčí původně DPA sdělila, že zásahové jednotky nejdřív navázaly vizuální kontakt s osobou s životem ohrožujícími zraněními. Po následném poskytnutí první pomoci byl tento člověk převezen do nemocnice. Později mluvčí informovala o úmrtí muže.
Policie také uvedla, že dva lidé, kteří se po smrtelném útoku nožem nacházeli uvnitř pobočky banky, jsou už v bezpečí. Ven se dostali s pomocí speciálních sil. Pachatel zůstává uvnitř. Není jasné, zda jsou tam s ním ještě další lidé.
Na místo byla vyslána velká skupina policistů, včetně speciálních jednotek a vrtulník.
Motiv pravděpodobného pachatele je nejasný, podle policejní mluvčí zatím nebyly vzneseny žádné požadavky. „Podezřelým je muž. Aktuálně předpokládáme, že jde o jednoho pachatele,“ řekla mluvčí.
Banka se podle DPA nachází v přízemí velkého komplexu budov. Ve vyšších podlažích jsou byty. Okolí místa činu bylo policejně uzavřeno. „Ochrana veřejnosti je naší nejvyšší prioritou,“ zdůraznila mluvčí. Policie vyzvala lidi, aby se oblasti vyhnuli. Řezno se nachází přibližně 100 kilometrů od českých hranic.
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