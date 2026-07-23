Přepadení banky nedaleko hranic! Jeden z rukojmích zemřel

Přepadení banky v Řezně (23. 7. 2026)
Přepadení banky v Řezně (23. 7. 2026)  (Autor: ČTK)
Aktualizováno -
23. července 2026
18:03
23. července 2026
17:50

V bavorském Řezně zemřel jeden muž poté, co ho v tamní bankovní pobočce útočník napadl nožem. Pravděpodobný pachatel je stále v budově, řekla agentuře DPA vpodvečer mluvčí policie. První zprávy hovořily o vzetí rukojmí, ale později nebylo jasné, do jaké míry byli lidé v budově v moci pachatele.

Policejní mluvčí původně DPA sdělila, že zásahové jednotky nejdřív navázaly vizuální kontakt s osobou s životem ohrožujícími zraněními. Po následném poskytnutí první pomoci byl tento člověk převezen do nemocnice. Později mluvčí informovala o úmrtí muže.

Policie také uvedla, že dva lidé, kteří se po smrtelném útoku nožem nacházeli uvnitř pobočky banky, jsou už v bezpečí. Ven se dostali s pomocí speciálních sil. Pachatel zůstává uvnitř. Není jasné, zda jsou tam s ním ještě další lidé.

Na místo byla vyslána velká skupina policistů, včetně speciálních jednotek a vrtulník.

Motiv pravděpodobného pachatele je nejasný, podle policejní mluvčí zatím nebyly vzneseny žádné požadavky. „Podezřelým je muž. Aktuálně předpokládáme, že jde o jednoho pachatele,“ řekla mluvčí.

Banka se podle DPA nachází v přízemí velkého komplexu budov. Ve vyšších podlažích jsou byty. Okolí místa činu bylo policejně uzavřeno. „Ochrana veřejnosti je naší nejvyšší prioritou,“ zdůraznila mluvčí. Policie vyzvala lidi, aby se oblasti vyhnuli. Řezno se nachází přibližně 100 kilometrů od českých hranic.  

Video se připravuje ...
Policie hledá svědky skutků zadrženého muže i jeho případné další oběti.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
přepadeníNěmeckobankaŘeznorukojmí
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

53 let po smrtelné nehodě Štaidla: Aukro nabízí foto tragédie!
53 let po smrtelné nehodě Štaidla: Aukro nabízí foto tragédie!
Aha!
Nechybujte při výběru slunečních brýlí! Zjistěte, jaká barva skel je pro vás nejlepší
Nechybujte při výběru slunečních brýlí! Zjistěte, jaká barva skel je pro vás nejlepší
Dáma
Hubnutí po porodu: Jak dostat bříško do formy?
Hubnutí po porodu: Jak dostat bříško do formy?
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Vojenský vrtulník Venom havaroval při návratu z výcviku, řekl velitel základny. K nehodě došlo při přistání
Vojenský vrtulník Venom havaroval při návratu z výcviku, řekl velitel základny. K nehodě došlo při přistání
e15
Trpišovský: Chorého nechci na tribuně, je to i můj úkol. Víme, jak náročná sezona bude
Trpišovský: Chorého nechci na tribuně, je to i můj úkol. Víme, jak náročná sezona bude
iSport
Bára Basiková: Na debatu o ČT a na ministra Klempíře se dívám s velkou obavou a vůbec se nestačím divit
Bára Basiková: Na debatu o ČT a na ministra Klempíře se dívám s velkou obavou a vůbec se nestačím divit
Reflex
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Lidé a země