Pasažér visel z rozbitého okénka letadla: Promluvil o traumatickém zážitku!

Muž vysátý podtlakem letadla promluvil o traumatické zkušenosti
Muž vysátý podtlakem letadla promluvil o traumatické zkušenosti
Když slyší letadlo, dostává prý panické ataky a někdy i horečku
Když slyší letadlo, dostává prý panické ataky a někdy i horečku
Díky pohotové reakci manželky Svetlany je Ljubiša naživu.
Autor: Kamil Morávek - 
23. července 2026
05:00

Po téměř dvou týdnech prolomil mlčení muž, kterého málem vysál podtlak z rozbitého okénka letadla. Jednašedesátiletý Srb měl namířeno s manželkou z Řecka do Německa. Krátce po startu se však rozbilo okénko a vytáhlo ho ven, žena ho musela držet za nohy. Celý zážitek popsal jako krvavou noční můru.

Ljubiša Karović od nepříjemného incidentu pociťuje intenzivní strach pokaždé, když jen uslyší zvuk letadla. Občas prý dostane i horečku. Kvůli zážitku prý často zažívá i panické ataky. V letadle prý usnul, po chvilce ho však probudila hlasitá rána. Po chvilce však prý ztratil vědomí a zbytek si nepamatuje.

Pamatuje si však následky a i těch pár krátkých okamžiků se mu prý zarylo do paměti. „Byl jsem celý od krve, tekla mi z rukou a obličeje. Pokaždé, když zavřu oči, jsem zase v tom letadle,“ popsal podle deníku Daily Star. Nad tím, že by ještě někdy někam letěl, prý ani neuvažuje.

Při nehodě utrpěl řadu zranění. Musí nosit ortézu kolem krku, trpí otoky hlavy a dočasnou paralýzou pravé strany těla. Má také poškozené ucho a oko a popáleniny na ruce. „Všechno je pro mě hrozně těžké. Nemůžu ani sám jít po ulici. Psychicky jsem úplně na dně a ovlivnilo to jak mou práci, tak můj rodinný život,“ popsal. Dřív prý cestování miloval.

Vyšetřovatelé momentálně zjišťují, co za rozbitím okénka vlastně bylo. Zaměřují se především na pravý motor letounu. Na sociálních sítích se objevila videa zachycující velký otvor v jeho krytu i poškozené lopatky ventilátoru. Podle některých záběrů jedna z nich zřejmě zcela chybí. Objevily se proto spekulace, že právě úlomky z motoru mohly prorazit okénko nad ním.

Video se připravuje ...
Poškozený motor mohl podle záběrů souviset s rozbitým okénkem.
Zdroj: X/@Fahadnaimb

Muž vysátý podtlakem letadla promluvil o traumatické zkušenosti
Muž vysátý podtlakem letadla promluvil o traumatické zkušenosti
Když slyší letadlo, dostává prý panické ataky a někdy i horečku
Když slyší letadlo, dostává prý panické ataky a někdy i horečku
Díky pohotové reakci manželky Svetlany je Ljubiša naživu.

Témata:
NěmeckoŘecko
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Agáta zuří: Tohle je už absolutně přes čáru!
Agáta zuří: Tohle je už absolutně přes čáru!
Aha!
Velký rodičovský horoskop: Jak vaše znamení zvěrokruhu ovlivňuje výchovu dětí?
Velký rodičovský horoskop: Jak vaše znamení zvěrokruhu ovlivňuje výchovu dětí?
Dáma
KVÍZ: Jen opravdoví fanoušci Hříšného tance získají plný počet bodů. Zvládnete to?
KVÍZ: Jen opravdoví fanoušci Hříšného tance získají plný počet bodů. Zvládnete to?
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Klausův lobbista nabízí své mysteriózní sídlo. Místo miloval i Masaryk, kupec bude neviditelný
Klausův lobbista nabízí své mysteriózní sídlo. Místo miloval i Masaryk, kupec bude neviditelný
e15
Jak vypadají nové ligové dresy: Braillovo písmo, (ne)tradiční kombinace i památka UNESCO
Jak vypadají nové ligové dresy: Braillovo písmo, (ne)tradiční kombinace i památka UNESCO
iSport
Macinka i Okamura jsou už za zrcadlem. Až tam spadne i premiér, budeme mít velký problém
Macinka i Okamura jsou už za zrcadlem. Až tam spadne i premiér, budeme mít velký problém
Reflex
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Lidé a země