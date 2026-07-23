Pasažér visel z rozbitého okénka letadla: Promluvil o traumatickém zážitku!
Po téměř dvou týdnech prolomil mlčení muž, kterého málem vysál podtlak z rozbitého okénka letadla. Jednašedesátiletý Srb měl namířeno s manželkou z Řecka do Německa. Krátce po startu se však rozbilo okénko a vytáhlo ho ven, žena ho musela držet za nohy. Celý zážitek popsal jako krvavou noční můru.
Ljubiša Karović od nepříjemného incidentu pociťuje intenzivní strach pokaždé, když jen uslyší zvuk letadla. Občas prý dostane i horečku. Kvůli zážitku prý často zažívá i panické ataky. V letadle prý usnul, po chvilce ho však probudila hlasitá rána. Po chvilce však prý ztratil vědomí a zbytek si nepamatuje.
Pamatuje si však následky a i těch pár krátkých okamžiků se mu prý zarylo do paměti. „Byl jsem celý od krve, tekla mi z rukou a obličeje. Pokaždé, když zavřu oči, jsem zase v tom letadle,“ popsal podle deníku Daily Star. Nad tím, že by ještě někdy někam letěl, prý ani neuvažuje.
Při nehodě utrpěl řadu zranění. Musí nosit ortézu kolem krku, trpí otoky hlavy a dočasnou paralýzou pravé strany těla. Má také poškozené ucho a oko a popáleniny na ruce. „Všechno je pro mě hrozně těžké. Nemůžu ani sám jít po ulici. Psychicky jsem úplně na dně a ovlivnilo to jak mou práci, tak můj rodinný život,“ popsal. Dřív prý cestování miloval.
Vyšetřovatelé momentálně zjišťují, co za rozbitím okénka vlastně bylo. Zaměřují se především na pravý motor letounu. Na sociálních sítích se objevila videa zachycující velký otvor v jeho krytu i poškozené lopatky ventilátoru. Podle některých záběrů jedna z nich zřejmě zcela chybí. Objevily se proto spekulace, že právě úlomky z motoru mohly prorazit okénko nad ním.
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