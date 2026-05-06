Jenže stařenka jim vysvětlila, že peníze „nabídnout“ nemůže, protože u sebe žádné nemá. To je rozzuřilo. „Jeden z podezřelých jí strhl z uší zlaté památeční náušnice s drahými kameny v hodnotě padesát tisíc korun  a poté z místa utekli,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Žena naštěstí neutrpěla žádné zranění a celou událost hned nahlásila na policii. Kriminalisté se dostali grázlům záhy na stopu a vyzvedli si je v místě bydliště.

Blesková práce pražské policie: Podezřelým z loupeže nasadili pouta během dvou hodin!

Náušnice střelili do zastavárny

„V rámci dalšího šetření se podařilo vypátrat i náušnice, které dvojice prodala do zastavárny asi za tři tisíce korun,“ dodala mluvčí. Oběma recidivistům hrozí za loupež až desetiletý pobyt ve vězení.

VIDEO: Zatčení mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku

Video ze zatčení dvojice mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku Policie ČR