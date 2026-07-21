Zabil šest lidí v mládežnickém centru: Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení!
Muž, který v červnu v severoněmeckém Stade zastřelil kvůli sporu o opatrovnictví šest lidí, spáchal ve vězení sebevraždu. Informovalo o tom v úterý ministerstvo spravedlnosti spolkové země Dolní Sasko. V této zemi leží Stade i věznice Bremervörde, v níž byl 45letý turecký občan zadržován.
Dolnosaské ministerstvo uvedlo, že jej vedení věznice v Bremervörde informovalo, že muž podezřelý z násilného útoku ve Stade v úterý zemřel. „Podle dosavadních poznatků se jednalo o sebevraždu. Neexistují náznaky, že by se jednalo o zavinění třetí osoby,“ dodal úřad.
Muže, který byl držen na samotce, objevil podle ministerstva vězeňský dozorce dnes krátce po 6:00 při pravidelné kontrole. Přivolaný lékař konstatoval smrt uškrcením.
Německé úřady původně uváděly, že pachatel střelby ve Stade má německé občanství a turecké kořeny. Později upřesnily, že Fatih G. má jen turecké občanství. Letos 29. června v sociálním zařízení ve Stade, které se soustředilo na pomoc matkám a dětem, zastřelil šest lidí. Jednalo se o sociální pracovníky a zaměstnance úřadu pro péči o děti a mládež - čtyři ženy a dva muže. Fatih G. se s nimi měl sejít kvůli sporu o péči o tehdy tříměsíční dceru. Jeho partnerka s dcerou žily v sociálním centru.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.