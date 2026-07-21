Zabil šest lidí v mládežnickém centru: Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení!

Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení
Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení
Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení
Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení
Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení
Autor: ČTK - 
21. července 2026
15:54

Muž, který v červnu v severoněmeckém Stade zastřelil kvůli sporu o opatrovnictví šest lidí, spáchal ve vězení sebevraždu. Informovalo o tom v úterý ministerstvo spravedlnosti spolkové země Dolní Sasko. V této zemi leží Stade i věznice Bremervörde, v níž byl 45letý turecký občan zadržován.

Dolnosaské ministerstvo uvedlo, že jej vedení věznice v Bremervörde informovalo, že muž podezřelý z násilného útoku ve Stade v úterý zemřel. „Podle dosavadních poznatků se jednalo o sebevraždu. Neexistují náznaky, že by se jednalo o zavinění třetí osoby,“ dodal úřad.

Muže, který byl držen na samotce, objevil podle ministerstva vězeňský dozorce dnes krátce po 6:00 při pravidelné kontrole. Přivolaný lékař konstatoval smrt uškrcením.

Německé úřady původně uváděly, že pachatel střelby ve Stade má německé občanství a turecké kořeny. Později upřesnily, že Fatih G. má jen turecké občanství. Letos 29. června v sociálním zařízení ve Stade, které se soustředilo na pomoc matkám a dětem, zastřelil šest lidí. Jednalo se o sociální pracovníky a zaměstnance úřadu pro péči o děti a mládež - čtyři ženy a dva muže. Fatih G. se s nimi měl sejít kvůli sporu o péči o tehdy tříměsíční dceru. Jeho partnerka s dcerou žily v sociálním centru.

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IKEM střelba na ubytovně

Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení
Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení
Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení
Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení
Střelec ze Stade spáchal sebevraždu ve vězení

Témata:
smrtstřelbaNěmeckosebevraždaDolní SaskovězniceStadeBremervörde
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