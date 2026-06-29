Střelba v centru mládeže na severu Německa: Několik mrtvých
Pět lidí bylo v pondělí zabito při střelbě ve městě Stade na severu Německa. Policie zadržela dva lidi, z nichž jeden je podezřelý ze střelby, role druhého není zcela jasná. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na sdělení policie, podle které jsou všichni mrtví dospělí a zatím není jasné, kolik je zraněných. Agentura AFP s odvoláním na policii uvedla, že další nebezpečí veřejnosti nehrozí. Motiv činu je zatím neznámý.
Místní média uvedla, že čin se stal v mládežnickém centru. „V blízkosti mládežnického centra v centru města došlo ke střelbě,“ citovala mluvčího policie také agentura DPA.
Krátce po incidentu policie na síti X vyzvala lidi, aby se vyhnuli oblasti zásahu.
Stade má necelých 50.000 obyvatel a leží na Labi 40 kilometrů západně od Hamburku ve spolkové zemi Dolní Sasko. Policisté a záchranáři zasahovali v ulici Dankersstrasse jižně od centra města.
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