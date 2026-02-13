Rodinu na Příbramsku smetl kamion: Zachránili je hrdinové z věznice
Štěstí v neštěstí měl muž se ženou a kočárkem, které srazil nepozorný řidič nákladního auta. Tragická událost se odehrála nedaleko příbramské věznice a nebýt dvou zaměstnanců, kteří se náhodou objevili na místě, děsivá událost mohla mít fatální následky.
Dvojice s kočárkem šla v černočerné tmě při kraji silnice, když je odhodil prudký náraz nákladního auta. V tu chvíli stál nad nimi strážný anděl.
Náhoda se šťastným koncem
Domů ze služby jel zrovna praporčík Lukáš Hejhal a u nehody zastavil. Neváhal ani vteřinu a jal se poskytnout první pomoc ženě a dítěti. Netrvalo dlouho a nadpraporčík Tomáš Řechka také místem projížděl v době výkonu služby. Nehodu vyhodnotil jako kritickou, okamžitě vyběhl z auta a podal pomocnou ruku.
Díky jejich odvaze a pohotové reakci neskončila celá událost tragicky. Za mimořádnou odvahu, profesionalitu i lidskost převzali oba příslušníci medaili Za statečnost z rukou generálního ředitele věznice Tomáše Hůlky. Ten zdůraznil, že jejich čin není jen splněním povinnosti, ale důkazem charakteru.
