46 milionů poslala podvodníkům: Kvůli rekordnímu průšvihu v Hradci padají hlavy

Zaměstnankyně poslala podvodníkům 46 milionů.
Zaměstnankyně poslala podvodníkům 46 milionů.
Primátorka Pavlína Springerová.
Správa nemovitostí.
Hradec Králové.
Autor: Matouš Voldřich - 
23. července 2026
05:00

Na lep podvodníkům sedla zaměstnankyně městské firmy Správa nemovitostí Hradec Králové (SNHK). Poslala jim neuvěřitelných 46 milionů korun z městských peněz, aniž by k tomu měla pravomoc!

SNHK tvrdí, že na jeho zaměstnankyni vytvořili nátlak podvodníci. Ti jí tvrdili, že účty městské organizace jsou v ohrožení. „Vydávali se za policisty a pracovníky České národní banky,“ uvedla ředitelka SNHK Jaroslava Bernhardová. Peníze jim žena poslala v několika platbách, kompetence na to ale neměla. „Systém předpokládá kontrolu více osobami. Odbor interního auditu okamžitě zahájil kontrolu mechanismů. Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne,“ dodala mluvčí města Kateřina Rohlíčková s tím, že se zkoumá, zda ztrátu alespoň pokryje pojistka. Vedení města z kauzy včera vyvodilo první personální důsledky.

„Ředitelka SNHK se po mé výzvě rozhodla rezignovat,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová (HDK+TOP 09). Podle policie jde o rekordní částku vylákanou podvodem s falešnými kriminalisty a bankéři. Po pachatelích se intenzivně pátrá, v případě dopadení jim hrozí až 10 let vězení. Zaměstnankyni čeká zřejmě vyhazov, v krajním případě také basa, a to až na osm let.

Boj o voliče

Vysání peněz se stalo ve městě hlavním tématem před volbami do zastupitelstva.
„Ztráta 46 milionů není jen číslo. Jsou to peníze, které mohly jít na opravy ulic, školy, školky, sport nebo bezpečnost. Současné vedení města se nemůže vymlouvat!“ napsal senátor Jan Holas (Rozvíjíme Hradec). Primátorka Pavlína Springerová (HDK+TOP 09) se brání, že organizaci SNHK sice město zřizuje, ale přímo ji neřídí.

Opravu řeší týdny, miliony pošlou hned

Situace v organizaci, která zajišťuje opravy škol a školek, městských bytů či bazénu,
rozhněvala místní. „Když potřebujete od města opravit kuchyň v městském bytě, tak čekáte týdny, až udělají poradu, odsouhlasí to... zatímco teď někdo jen tak pošle 46 milionů,“ kroutí hlavou samoživitelka Petra.

Zaměstnankyně poslala podvodníkům 46 milionů.
Zaměstnankyně poslala podvodníkům 46 milionů.
Primátorka Pavlína Springerová.
Správa nemovitostí.
Hradec Králové.

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Podvodníci obrali ženu o statisíce, hledá je policie
Zdroj: Policie ČR

Témata:
podvodpojistkaztrátanátlakpsychický nátlakTOP 09Hradec KrálovéČeská národní bankapenízePavlína Springerová
Matouš Voldřich
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Markéta Vikorová ( 23. července 2026 06:07 )

tak ta ženská musí být hloupá jak tágo....

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