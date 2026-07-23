Hrůza v obchodním centru: Pobodanou ženu útočník zapálil

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
23. července 2026
13:55

Útočník v nákupním středisku ve Stuttgartu na jihozápadě Německa ve čtvrtek pobodal ženu, kterou následně zapálil. Žena utrpěla vážná zranění, napsala agentura DPA. Útočníka, jehož motiv není jasný, policie zadržela.Policie uvedla, že veřejnosti další nebezpečí nehrozí.

Policie za útočníka považuje 54letého muže, o kterém zatím další informace nezveřejnila. Napadené ženě, která se musela podrobit akutní operaci, je 47 let. Deník Bild s odvoláním na policii napsal, že spolu měli vztah. Jeho povahu policie listu neupřesnila.

Útok se stal dopoledne v nákupním středisku Milaneo nedaleko stuttgartského hlavního nádraží. Muž po činu z místa utekl. Policie, která ho ale brzy dopadla, středisko uzavřela, aby mu zabránila se z objektu dostat pryč. Nákupní centrum je nyní podle Bildu opět otevřené pro veřejnost.

Témata:
Německoobchodní centrumStuttgart
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

53 let po smrtelné nehodě Štaidla: Aukro nabízí foto tragédie!
53 let po smrtelné nehodě Štaidla: Aukro nabízí foto tragédie!
Aha!
Nechybujte při výběru slunečních brýlí! Zjistěte, jaká barva skel je pro vás nejlepší
Nechybujte při výběru slunečních brýlí! Zjistěte, jaká barva skel je pro vás nejlepší
Dáma
Hubnutí po porodu: Jak dostat bříško do formy?
Hubnutí po porodu: Jak dostat bříško do formy?
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům
Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům
e15
Chorý pokračuje ve Slavii! Dostal jsem příkaz od Tykače, popsal Tvrdík rozhodování
Chorý pokračuje ve Slavii! Dostal jsem příkaz od Tykače, popsal Tvrdík rozhodování
iSport
Rozpočtový hazard s požehnáním Motoristů: Pavel vetoval zadlužování, Babiš propadl hysterii
Rozpočtový hazard s požehnáním Motoristů: Pavel vetoval zadlužování, Babiš propadl hysterii
Reflex
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Lidé a země