Hrůza v obchodním centru: Pobodanou ženu útočník zapálil
Útočník v nákupním středisku ve Stuttgartu na jihozápadě Německa ve čtvrtek pobodal ženu, kterou následně zapálil. Žena utrpěla vážná zranění, napsala agentura DPA. Útočníka, jehož motiv není jasný, policie zadržela.Policie uvedla, že veřejnosti další nebezpečí nehrozí.
Policie za útočníka považuje 54letého muže, o kterém zatím další informace nezveřejnila. Napadené ženě, která se musela podrobit akutní operaci, je 47 let. Deník Bild s odvoláním na policii napsal, že spolu měli vztah. Jeho povahu policie listu neupřesnila.
Útok se stal dopoledne v nákupním středisku Milaneo nedaleko stuttgartského hlavního nádraží. Muž po činu z místa utekl. Policie, která ho ale brzy dopadla, středisko uzavřela, aby mu zabránila se z objektu dostat pryč. Nákupní centrum je nyní podle Bildu opět otevřené pro veřejnost.
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