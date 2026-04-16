Noční můra na výletní lodi: Annu (†18) znásilnil a zabil nevlastní bratr

Annu našli zavražděnou v kajutě na výletní lodi.
Autor: Andrea Vídeňská - 
16. dubna 2026
11:48

Na luxusní výletní lodi se odehrála děsivá tragédie, která otřásla celou rodinou i širokou veřejností. Vysněná dovolená se pro Annu Kepnerovou (†18) změnila v noční můru, když ji napadl nevlastní bratr Timothy (16). Ten ji údajně nejdříve znásilnil a pak nemilosrdně připravil o život. Za tato zvěrstva bude souzen jako dospělý.

Na Floridě byl teprve 16letý Timothy Hudson obviněn z vraždy a těžkého sexuálního zneužití v souvislosti se smrtí své nevlastní sestry Anny Kepnerové, která zemřela 6. listopadu na palubě výletní lodi společnosti Carnival Cruise. Soudkyně Beth Bloomová zároveň rozhodla, že na žádost státu bude stíhán jako dospělý.

Tělo pohodil pod postel

Anna Kepnerová cestovala se svou rodinou na výletní lodi Carnival Horizon. Jen krátce před plánovaným návratem na Floridu bylo její tělo nalezeno ukryté pod postelí v kajutě, kterou sdílela se dvěma dalšími teenagery, včetně jejího mladšího nevlastního bratra. Případ vyšetřovatelé označují za mimořádně šokující a znepokojivý, informuje deník New York post.

Podle vyšetřovatelů Timothy Annu uškrtil v kajutě, kterou spolu sdíleli, a tělo poté pohodil pod postel jako kus hadru. Zabalené tělo v dece, přikryté záchrannými vestami, objevila následující ráno uklízečka.

Vyšetřován na svobodě

Timothy je od únorového zatčení na svobodě a žije se svým strýcem. Otec oběti Christopher Kepner vyjádřil znepokojení nad tím, že i přes závažnost obvinění nebyl podezřelý vzat do vazby.

Trestní stíhání mladistvých u federálních soudů je velmi vzácné. Timothy se už dříve u soudu prohlásil za nevinného, přičemž řízení probíhalo kvůli jeho věku neveřejně a také soudní dokumenty byly utajené. U soudu byl navíc viděn s kšiltovkou a mikinou staženou přes obličej.

