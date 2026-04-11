Brutální vražda v Jihlavě inspirovala kriminálku Odznak Vysočina: Michal po sexu vyhodil Petru (†15) z okna!

Autor: Klára Jelínková - 
11. dubna 2026
05:00

V druhé polovině března začala TV Nova vysílat 5. sérii oblíbeného krimiseriálu Odznak Vysočina. Ten se ve třetím díle inspiroval skutečným případem, který se stal v roce 2013 v Jihlavě. Tehdy devatenáctiletý Michal Kisiov tam vyhodil po pohlavním styku Petru (†15) z okna svého bytu. Dívka pád přežila, pak začalo další peklo! Vrah si zavolal na pomoc dva kamarády, dívku škrtili a šlapali jí na hrudník v motorkářských botách.

Oblíbený krimiseriál se letos dočkal již páté řady. Ta plynule navázala na předchozí čtvrtou, kde se poprvé objeviAdam Vacula v roli prchlivého kapitána Jindřicha Válka, který nahradil v týmu Dany Skálové (Monika Hilmerová) Petra Bacha (Martin Hofmann).

Ve třetím díle nejnovější série s názvem Noční život vyšetřují kriminalisté podivnou smrt mladé dívky Michaely. Její tělo našli náhodou pracovníci skládky mezi odpadky. Postupně vychází najevo, že dívka se na diskotéce v Jihlavě setkala s jistým Kryštofem. Tomu se líbila, a tak ji pozval do bytu, kde žil s kamarádem Patrikem. Michaela však Kryštofa odmítla a ten ji shodil z okna. Pak si na pomoc zavolal spolubydlícího, aby mu pomohl odklidit tělo, přestože dívka ještě po pádu z okna žila.

Jak to bylo doopravdy?

Scénáristy Odznaku Vysočina inspiroval případ z roku 2013. Ten se stal v Jihlavě a bohužel byl ve skutečnosti ještě otřesnější než v seriálu. Patnáctiletá Petra se v pátek 15. března vydala na diskotéku Ponorka, kde se potkala s Michalem Kisiovem. S mladíkem se dohodla, že u něj přespí.

Podle pozdější vrahovy výpovědi měla dvojice pohlavní styk, po kterém Petra údajně začala vyhrožovat, že vše oznámí na policii jako znásilnění. Kisiov ji vyhodil z okna. Dívka pád z jedenáctimetrové výšky přežila, bohužel pak pro ni začalo ještě horší peklo. Kisiov ji vytáhl zpět do bytu, ale místo, aby jí pomohl, tak zavolal Tomášovi Zavřelovi. Ten ho přesvědčil, aby nevolal sanitku a dorazil do bytu ještě s dalším kamarádem Jakubem Doležalem. 

Petra byla v té době ještě živá a zřejmě vnímala debatu brutální trojice. Zavřel a Kisiov se ji následně pokusili uškrtit rukama i kabelem, šlápli jí na hrudník v motorkářských botách a nakonec si Zavřel nasadil sluchátka a uškrtil ji páskem. Dívka umírala mučivou smrtí. Doležal se sice vraždění neúčastnil přímo, ale kamarády v odporném vraždění povzbuzoval.

Tělo pak hodili do kontejneru. Následující dny se po Petře rozjelo obrovské pátrání, do něhož se dokonce zapojili i samotní vrazi. Tělo se následně našlo na místní skládce. Všichni tři stanuli v roce 2014 před soudem, kde s nejmírnějším trestem vyvázl Doležal (4 roky vězení), už byl dávno propuštěn a podle posledních informací žije nyní v Humpolci, jak Blesk informoval zde. Hlavní aktér vraždy Michal Kisiov dostal dvacet pět let, jeho kumpán Tomáš Zavřel 24 let vězení.

Témata:
petravraždaMartin HofmannoknoMonika HilmerováOdznak VysočinaAdam VaculaJihlava
Klára Jelínková
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

karel stok ( 11. dubna 2026 05:45 )

uříznout ptaka a mezi vrahouny

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Šok ve StarDance: Končí hned dva šampioni!
Šok ve StarDance: Končí hned dva šampioni!
Aha!
Zapomínáte? Kdy je to ještě normální a kdy už se obávat předčasné demence?
Zapomínáte? Kdy je to ještě normální a kdy už se obávat předčasné demence?
Dáma.cz
Hrad s drakem i svítící podzemí: 6 tipů na výlety po Česku, ze kterých budou děti nadšené
Hrad s drakem i svítící podzemí: 6 tipů na výlety po Česku, ze kterých budou děti nadšené
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Praha u přijímaček narazila do zdi, přetlak nutí děti hrát vabank a řešení nepřichází, říká Zeman z PAQ Research
Praha u přijímaček narazila do zdi, přetlak nutí děti hrát vabank a řešení nepřichází, říká Zeman z PAQ Research
e15
Kritická situace, hrozba sestupu. Experti upřímně hodnotí záchranářskou misi Baníku
Kritická situace, hrozba sestupu. Experti upřímně hodnotí záchranářskou misi Baníku
iSport
Adámek: Orbán přiznal úspory nula forintů. Přitom si staví palác a na zahradě mu běhají zebry
Adámek: Orbán přiznal úspory nula forintů. Přitom si staví palác a na zahradě mu běhají zebry
Reflex
Kapské srdcovky Lindy Piknerové
Kapské srdcovky Lindy Piknerové
Lidé a země