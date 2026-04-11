Brutální vražda v Jihlavě inspirovala kriminálku Odznak Vysočina: Michal po sexu vyhodil Petru (†15) z okna!
V druhé polovině března začala TV Nova vysílat 5. sérii oblíbeného krimiseriálu Odznak Vysočina. Ten se ve třetím díle inspiroval skutečným případem, který se stal v roce 2013 v Jihlavě. Tehdy devatenáctiletý Michal Kisiov tam vyhodil po pohlavním styku Petru (†15) z okna svého bytu. Dívka pád přežila, pak začalo další peklo! Vrah si zavolal na pomoc dva kamarády, dívku škrtili a šlapali jí na hrudník v motorkářských botách.
Oblíbený krimiseriál se letos dočkal již páté řady. Ta plynule navázala na předchozí čtvrtou, kde se poprvé objeviAdam Vacula v roli prchlivého kapitána Jindřicha Válka, který nahradil v týmu Dany Skálové (Monika Hilmerová) Petra Bacha (Martin Hofmann).
Ve třetím díle nejnovější série s názvem Noční život vyšetřují kriminalisté podivnou smrt mladé dívky Michaely. Její tělo našli náhodou pracovníci skládky mezi odpadky. Postupně vychází najevo, že dívka se na diskotéce v Jihlavě setkala s jistým Kryštofem. Tomu se líbila, a tak ji pozval do bytu, kde žil s kamarádem Patrikem. Michaela však Kryštofa odmítla a ten ji shodil z okna. Pak si na pomoc zavolal spolubydlícího, aby mu pomohl odklidit tělo, přestože dívka ještě po pádu z okna žila.
Jak to bylo doopravdy?
Scénáristy Odznaku Vysočina inspiroval případ z roku 2013. Ten se stal v Jihlavě a bohužel byl ve skutečnosti ještě otřesnější než v seriálu. Patnáctiletá Petra se v pátek 15. března vydala na diskotéku Ponorka, kde se potkala s Michalem Kisiovem. S mladíkem se dohodla, že u něj přespí.
Podle pozdější vrahovy výpovědi měla dvojice pohlavní styk, po kterém Petra údajně začala vyhrožovat, že vše oznámí na policii jako znásilnění. Kisiov ji vyhodil z okna. Dívka pád z jedenáctimetrové výšky přežila, bohužel pak pro ni začalo ještě horší peklo. Kisiov ji vytáhl zpět do bytu, ale místo, aby jí pomohl, tak zavolal Tomášovi Zavřelovi. Ten ho přesvědčil, aby nevolal sanitku a dorazil do bytu ještě s dalším kamarádem Jakubem Doležalem.
Petra byla v té době ještě živá a zřejmě vnímala debatu brutální trojice. Zavřel a Kisiov se ji následně pokusili uškrtit rukama i kabelem, šlápli jí na hrudník v motorkářských botách a nakonec si Zavřel nasadil sluchátka a uškrtil ji páskem. Dívka umírala mučivou smrtí. Doležal se sice vraždění neúčastnil přímo, ale kamarády v odporném vraždění povzbuzoval.
Tělo pak hodili do kontejneru. Následující dny se po Petře rozjelo obrovské pátrání, do něhož se dokonce zapojili i samotní vrazi. Tělo se následně našlo na místní skládce. Všichni tři stanuli v roce 2014 před soudem, kde s nejmírnějším trestem vyvázl Doležal (4 roky vězení), už byl dávno propuštěn a podle posledních informací žije nyní v Humpolci, jak Blesk informoval zde. Hlavní aktér vraždy Michal Kisiov dostal dvacet pět let, jeho kumpán Tomáš Zavřel 24 let vězení.
