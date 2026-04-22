Jezdec prudce vystartoval do Plotní ulice, kde minul další zákazovou značku. U křižovatky Koliště s Křenovou ulicí ignoroval červenou a navíc ještě zrychloval.
Na Moravském náměstí už měl za zády trojici houkajících vozů městské policie s rozsvícenými majáky. U křížení Štefánikovy ulice s Reissigovou znovu projel na červenou a stále nedbal ani na opakované pobídky k zastavení přes reproduktor služebního automobilu.
Napálil do policejního auta
Divoká cesta Brnem skončila v Palackého ulici, kde motořkáři jeden z pronásledujících vozů nadjel kolem tramvajového ostrůvku. „Ve snaze vyhnout se vozidlu nezvládl řízení, motorku překlopil a spadl z ní,“ popsal konec honičky mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Kluk (15) na motorce bez řidičáku ujížděl v Brně strážníkům Městská policie Brno
Po spoutání řidiče čekalo na strážníky velké překvapení. Z uprchlíka se vyklubal mladík (15) bez řidičáku, který se jim svěřil, že má rád rychlou jízdu! „Případ jsme předali státním policistům,“ shrnul neobvyklý případ Ghanem.
Podle zákona o silničním provozu hrozí hochovi ve správním řízení pokuta od 25 do 75 tisíc a 4 trestné body. „V případě, že by si řidičské oprávnění později udělal, naskočí mu po jeho převzetí zákaz řízení od 18 do 36 měsíců,“ upozornil dopravní expert Igor Sirota.
Obviní ho z obecného ohrožení?
Jenže policie nevyloučila, že mladíka kvůli hazardní jízdě možná nemine obvinění z obecného ohrožení, což by znamenalo v krajním případě i pobyt za mřížemi.
„V souvislosti s tímto případem potřebujeme hovořit se svědky, kteří mohli být jeho jízdou ohroženi, aby se nám přihlásili na tísňovou linku 158. Zejména se jedná o chodce, kteří přecházeli přes přechod v době, kdy přes něj přejížděla motorka, a to na křižovatce uliv Křenová - Dornych a na křižovatce ulic Koliště - Lidická," uvedl policejní mluvčá Petr Vala.