Jezdec prudce vystartoval do Plotní ulice, kde minul další zákazovou značku. U křižovatky Koliště s Křenovou ulicí ignoroval červenou a navíc ještě zrychloval.

Na Moravském náměstí už měl za zády trojici houkajících vozů městské policie s rozsvícenými majáky. U křížení Štefánikovy ulice s Reissigovou znovu projel na červenou a stále nedbal ani na opakované pobídky k zastavení přes reproduktor služebního automobilu.

Ochmelka se třemi promile ujížděl hlídce: Vezl opilé děti!

Opilý šofér bavoráku s třemi promile ujížděl policejní hlídce. Po dopadení tvrdil, že měl jen jedno pivo.

Napálil do policejního auta

Divoká cesta Brnem skončila v Palackého ulici, kde motořkáři jeden z pronásledujících vozů nadjel kolem tramvajového ostrůvku. „Ve snaze vyhnout se vozidlu nezvládl řízení, motorku překlopil a spadl z ní,“ popsal konec honičky mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Video
Video se připravuje ...

Kluk (15) na motorce bez řidičáku ujížděl v Brně strážníkům Městská policie Brno

Po spoutání řidiče čekalo na strážníky velké překvapení. Z uprchlíka se vyklubal mladík (15) bez řidičáku, který se jim svěřil, že má rád rychlou jízdu! „Případ jsme předali státním policistům,“ shrnul neobvyklý případ Ghanem.

Podle zákona o silničním provozu hrozí hochovi ve správním řízení pokuta od 25 do 75 tisíc a 4 trestné body. „V případě, že by si řidičské oprávnění později udělal, naskočí mu po jeho převzetí zákaz řízení od 18 do 36 měsíců,“ upozornil dopravní expert Igor Sirota.

Drama na okraji Brna: Prchajícího řidič zastavil pás s hroty a zbraň

Řidč (57) se zákazem řízení se snažil na okraji Brna ujet policistům.

Obviní ho z obecného ohrožení?

Jenže policie nevyloučila, že mladíka kvůli hazardní jízdě možná nemine obvinění z obecného ohrožení, což by znamenalo v krajním případě i pobyt za mřížemi.

„V souvislosti s tímto případem potřebujeme hovořit se svědky, kteří mohli být jeho jízdou ohroženi, aby se nám přihlásili na tísňovou linku 158. Zejména se jedná o chodce, kteří přecházeli přes přechod v době, kdy přes něj přejížděla motorka, a to na křižovatce uliv Křenová - Dornych a na křižovatce ulic Koliště - Lidická," uvedl policejní mluvčá Petr Vala.

Fotogalerie
6 fotografií
Mladík (15) na motorce ujížděl Brnem strážníkům, nakonec trefil jejich auto. Ukázalo se, že vůbec nemá řidičák.
Autor: Městská policie Brno